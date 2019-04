Lotto/ Estrazioni Superenalotto e 10eLotto di oggi 9 aprile: i numeri vincenti

LOTTO, IN ATTESA DELL’ESTRAZIONE DI OGGI…

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 43/2019, archiviati i risultati dell’ultimo concorso svolto. I numeri vincenti premieranno i più fortunati, ma tutti possono conquistare una o più quote previste da entrambi i giochi. Un singolo estratto del resto potrebbe permettere di registrare una vincita inaspettata. Prima di immergerci nel magico mondo del nuovo concorso e della Sisal, rivediamo la statistica precedente. 50 mila euro per la prima vincita del 10eLotto, centrata in provincia di Trento ed in quella di Bari, rispettivamente a Borgo Valsugana e Locorotondo. Un doppio 9 Oro realizzato grazie ad una giocata da 3 euro a testa. Secondo posto per i 30 mila euro indovinati a Vittoria, nel Ragusano, con un 8 Oro ed infine 20 mila euro per un 9 imbroccato a Quarrata, nel Pistoiese. Il montepremi invece si aggira sui 28,5 milioni di euro, ma solo per l’ultimo appuntamento. Il primo gradino della classifica del Lotto viene occupato invece da un giocatore di Savona, che grazie ad un terno secco su Tutte le ruote ha centrato 20 mila euro. Il premio da 19.200 è stato assegnato ad un giocatore di Cuneo, mentre in provincia di Reggio Calabria, a Rizziconi, si è registrato un tesoretto da 15.600 euro. Il montepremi annuale totalizza più di 354 milioni di euro, di cui circa 9 milioni per l’ultimo concorso.

LE QUOTE SUPERENALOTTO DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto ammonta a 132,9 milioni di euro ed a quanto sembra la sua corsa non è ancora finita. Gli aspiranti vincitori si augurano che il nuovo concorso possa cambiare le carte in tavola, ma per il momento è la sestina vincente a sconfiggere ogni aspettativa più rosea. Non è detta l’ultima parola e per avere la certezza di quello che succederà oggi dovremo aspettare ancora qualche ora. Nel frattempo possiamo dedicarci al controllo della statistica precedente, riferita all’estrazione dello scorso giovedì. Oltre 27 mila euro per il primo premio della classifica, centrato da nove giocatori grazie al 5. Si scende invece fino a circa 13 mila euro per la vincita del 4+, registrata da sei giocatori. Sono 81 i fortunelli a realizzare una vittoria grazie al 3+, con un premio da 3.007 euro, mentre saliamo fino a 1.898 giocatori per quanto riguarda il premio del 4, pari a 134,43 euro. Aumenta il bottino del 3 fino a 30,07 euro destinato a 25.534 appassionati, mentre 388.942 vincitori vengono premiati con 6,13 euro grazie al 2. 100 euro come sempre per i vincitori del 2+, ovvero 1.695 in tutto. Conquistano invece 10 euro ciascuno i giocatori che hanno realizzato l’1+, mentre 5 euro per tutti i possessori dei 29.479 tagliandi vincenti associati allo 0+.

LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

E dopo il Superenalotto, consideriamo il Lotto, ruote e numeri vincenti. Gli appassionati di Lottomatica e Sisal sono già in attesa del nuovo concorso. Qualcuno però rischia di rimanere indietro ed il motivo è molto semplice. Quanti si sono ricordati di compilare la schedina? Di sicuro ci saranno molti ritardatari, anche perché siamo solo all’inizio della settimana e questo vuol dire maggior lavoro, tanti impegni. Può succedere di perdere di vista il giorno dell’estrazione, ma se siete fra coloro che hanno realizzato solo ora di non essere al passo con i doveri del bravo giocatore del Lotto, puoi correre ai ripari seguendo i consigli della nostra Rubrica. Abbiamo scelto una nuova notizia e scopriremo insieme i numeri associati grazie alla smorfia napoletana. Partiamo dalla news: una casa di moda della Bulgaria ha deciso di rivoluzionare la propria offerta introducendo un indumento insolito. Si tratta infatti di un vestito senza maniche a forma di calzino. Una sorta di tubo formato gigante in grado di avvolgere interamente la persona che lo indossa. Anche se il primo impatto potrebbe lasciare perplessi, in realtà il vestito ha già ottenuto delle ottime recensioni da parte di chi lo ha acquistato. Soprattutto da parte degli amanti della moda, che hanno adorato la possibilità di sfoggiare un abito al di fuori degli schemi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il vestito, 25, la lana, 46, il calzino, 19, la moda, 18, e l’abitudine, 30. Come Numero Oro scegliamo invece la manica, 1.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot come compagni per la cena di oggi: il nuovo concorso sta per aprire i battenti e tutti gli appassionati sono pronti per gustare ogni attimo del nuovo appuntamento. Non sono solo i numeri vincenti a regalare un carico di adrenalina a tutti i giocatori della Sisal, ma anche e soprattutto la possibilità di conquistare uno dei premi in palio. La speranza è ovviamente di centrare il montepremi, ma in alternativa anche un premio secondario può regalare parecchie soddisfazioni. Il problema principale in realtà è trovare un progetto su cui investire subito una fettina del proprio tesoretto, giusto per inaugurare al meglio la vittoria appena ottenuta. Per fortuna la nostra Rubrica si è già attrezzata per voi e vi può proporre fin da ora una delle iniziative lanciate su KickStarter. Parliamo di Mutrics, un paio d’occhiali fashion dotato di dispositivo integrato per l’ascolto della musica. Vincitore del Reddot Award 2019, Mutrics unisce il vantaggio di un occhiale da sole all’utilità di un gestore per l’ascolto di musica, ricerca su internet, attività cellulare e molto altro ancora. Con un semplice click si potranno infatti fare delle chiamate in totale libertà, senza l’uso delle mani. L’ideale per chi è impegnato in attività sportive o lavora all’aperto. L’integrazione dell’assistente Siri e Google rende Mutrics ancora più futurista, senza considerare che le lenti possono essere sostituite con un altro paio di proprio gradimento. Il goal da oltre 4 mila euro è già stato realizzato, anche se mancano 41 giorni prima che l’asta venga chiusa



