Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 23 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 49/2019, archiviati i risultati dell’ultima estrazione. Il week end di Pasqua e Pasquetta ha regalato tra l’altro non poche sorprese a tutti gli appassionati, grazie ad un’ondata interessante di bottini. In prima posizione nella classifica dello scorso sabato troviamo il Lotto con un giocatore di Velletri, che ha centrato una quaterna su Roma del valore di 124.750 euro. Al secondo posto una quaterna realizzata a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, con un premio da 25.950 euro grazie ad una giocata su Bari. Terza posizione invece per i 23.750 euro che un appassionato della provincia di Padova, di Vo’, ha indovinato su Napoli. Il montepremi annuale aumenta fino a 388,6 milioni di euro, mentre 6,6 milioni per le vincite dell’ultimo concorso. Anche la Top 3 del 10eLotto non scherza ed offre diverse vincite importanti a tanti fortunelli. Milano premia un giocatore con un 8 da 100 mila euro con opzione Doppio Oro. Secondo posto per un vincitore che ha realizzato 60 mila euro grazie ad un 6 con Doppio Oro e sempre di Milano. Per il terzo posto ci spostiamo invece a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove un tagliando vincente da 50 mila euro ha premiato il possessore grazie ad un 9 con Opzione Oro. Il montepremi del 2019 ammonta invece a più di 1,4 miliardi di euro, di cui 25,8 milioni registrati nell’ultimo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua a diventare sempre più prezioso il Jackpot del SuperEnalotto, che questa sera raggiungerà quota 141 milioni di euro per inaugurare il nuovo concorso. Com’è andata invece la precedente estrazione? La statistica ufficiale ci svela che le quote sono scese in picchiata verso i minimi storici. Lo dimostra la vittoria del 4+ contro il rivale 5, che ha premiato sette vincitori con oltre 26 mila euro. I 15 giocatori che hanno realizzato la seconda delle quote maggiori sfiorano invece i 21 mila euro. Sono 205 i tagliandi vincenti legati al bottino del 3+, pari a 2.276 euro, mentre 1.216 per i biglietti che registrano i 260,15 euro del 4. Si prosegue con il 3 da 22,76 euro, consegnati a 41.921 partecipanti e 5,03 euro per il premio del 2, indovinato da 589.750 vincitori. Pochissimi centesimi di differenza con i 5 euro dello 0+, che consegna il suo premio a 48.179 giocatori. 10 euro invece per i 22.160 appassionati che hanno imbroccato l’1+ e 100 euro a testa per i 3.249 fortunelli che hanno azzeccato il 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Siamo ormai in dirittura d’arrivo e fra poco scopriremo se il SuperEnalotto regalerà l’estrazione del Jackpot agli appassionati più fortunati. I giocatori della Sisal non perdono un appuntamento con la lotteria italiana, soprattutto perché la sestina vincente sta aumentando sempre di più il valore del suo bottino. Chi spera di vincere ha già messo in atto un piano A da realizzare subito dopo il termine del concorso, mentre altri giocatori, un po’ più scettici, preferiscono attendere fino all’ultimo momento. Si tratta tuttavia di istanti cruciali che possono fare la differenza e proprio per questo la nostra Rubrica preferisce rimanere in prima linea, trovando già un’iniziativa utile da sfruttare grazie al premio appena ottenuto. Dato che il bel tempo inizia già a baciare la maggior parte dello Stivale, non possiamo che rimanere in tema e parlarvi di LiONCooler, il primo freezer portatile al mondo alimentato grazie all’energia solare. Ricaricabile, senza alcun colegamento con l’impianto elettrico, dotato di una batteria rimovibile e tre modalità di ricarica. Connessione USB e Bluetooth, disponibile in varie misure e con un comodo display LED per controllare la temperatura in ogni istante. Dieci ore di durata per la batteria, in grado di garantire cibi e bevande freschi durante pic-nic, escursioni, soste, spiaggia e sport. Il goal da quasi 9 mila euro è già stato raggiunto, anche se l’asta si concluderà solo fra 32 giorni.

LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e premi in arrivo per tutti gli appassionati che questa sera parteciperanno all’estrazione. La lotteria italiana ha già pronti tutti i bottini da destinare ai più fortunati: si aspetta solo di scoprire quali saranno le combinazioni vincenti ed il totale realizzato da ogni vincitore. I giocatori inesperti potrebbero avere tuttavia delle difficoltà a trovare i numeri vincenti. Forse perché vorrebbero giocare una seconda schedina oppure perché preferirebbero cambiare numeri nella speranza di centrare qualche combinazione utile. Per tutti gli indecisi, la nostra Rubrica ha già trovato una soluzione, grazie alla smorfia napoletana ed alla news che analizziamo subito. La polizia inglese ha deciso di pubblicare una foto che alcuni agenti hanno scattato durante la cattura in un sospettato. Sembra infatti chel’uomo in questione abbia cercato di nascondersi sotto al letto, non curandosi però del fatto che le gambe fossero ben visibili. Non si sa il motivo dell’arresto né l’identità del personaggio, ma secondo gli agenti è chiaro che non abbia mai vinto a nascondino. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il nascondiglio, 20, la cattura, 45, l’imbarazzo, 60, il letto, 4, e la visibilità, 90. Come Numero Oro scegliamo invece il verbo pubblicare, 27.



