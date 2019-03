Superenalotto/ Estrazione di oggi 26 marzo 2019: i numeri vincenti

Ancora in pista il Jackpot del SuperEnalotto che nell’estrazione di oggi, con 125,5 milioni di euro, costituisce il bottino più alto del gioco italiano. La lotteria ritorna questa sera con un nuovo concorso, il primo della settimana e forse proprio per questo il più atteso dai giocatori. Prima di scoprire le novità, andiamo a dare uno sguardo alla statistica precedente, riferita all’estrazione di sabato. Assenti le quote maggiori, il primo premio è quello del 5 che supera i 48 mila euro e dona il bottino a cinque giocatori. Sono due i vincitori invece del 4+ con un premio da circa 36 mila euro, mentre 148 tagliandi vincenti registrano i 2.880 euro collegati al 3+ ed al suo premio. Si scende fino a 360,05 euro per il premio del 4, finito nelle tasche di 686 giocatori, mentre sono 401.391 gli appassionati ad aver realizzato i 5,77 euro del 2. Per la tripletta storica del SuperStar partiamo dal 2+ da 100 euro, registrato da 2.019 tagliandi vincenti, mentre i 10 euro dell’1+ vengono consegnati a 14.224 vincitori. Infine 5 euro per gli appassionati che hanno imbroccato lo 0+, ovvero 32.104.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo in pista, pronti a scatenarsi in occasione del nuovo concorso. La sestina vincente in realtà potrebbe rimanere seduta ed attendere il prossimo ballo prima di lanciarsi nelle danze. Gli appassionati però sperano che il destino ci metta il suo zampino e aiuti il montepremi a lasciare da parte la sua ormai storica timidezza. In attesa della possibile vincita, vediamo come potremmo spendere il premio appena centrato. Kickstarter e la nostra Rubrica si uniscono per questa nuova estrazione e per parlare di una delle iniziative lanciate sulla piattaforma di crowdfunding. Fromaggio non ha bisogno di presentazioni: è il primo dispositivo in grado di creare da zero il proprio formaggio preferito e senza muoversi da casa. Intelligence e funzionale, Fromaggio prevede pochi e semplici passaggi, dalla scelta del latte fino conclusione del processo. Si potrà scegliere l’impostazione di base grazie ad un’apposita app oppure personalizzare tutto creando il proprio formaggio preferito. L’asta durerà ancora 36 giorni, mentre il goal da circa 44 mila euro è già stato realizzato.

