Curon da domani su Netflix/ Video trailer: un mistery trasversale in Alto Adige

Pubblicità

Da domani, mercoledì 10 giugno 2020, sarà disponibile su Netflix la serie originale “Curon”, prodotta da Indiana Production e diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci. Un prodotto ardimentoso, basti pensare alla sinossi – «Una madre torna con i figli adolescenti nel suo misterioso paese d’origine in Alto Adige, dove ben presto riemergeranno inquietanti segreti del suo passato» – che porta la firma in sede di sceneggiatura di Ezio Abbate, supportato da Giovanni Galassi, Ivano Fachin e Tommaso Matano. Protagonisti della storia Valeria Bilello, Margherita Morchio e Federico Russo, un mistery trasversale ambientato in Alto Adige che farà il giro del mondo: sarà infatti disponibile sul player streaming nei 190 Paesi nei quali il servizio è attivo. E c’è grande curiosità per il responso del pubblico…

Pubblicità

CURON DAL 10 GIUGNO SU NETFLIX: IL TRAILER

Al fianco del promettente Fabio Mollo, Lyda Patitucci è “allieva” di Matteo Rovere (è stata regista di seconda unità nei film “Veloce come il vento” e “Il primo re”) e “Curon” rappresenta il suo primo vero banco di prova. Una serie a dir poco coraggiosa, come dicevamo, che la Patitucci descrive come un’avventura bellissima che si è sovrapposta alla sua vita: «È stato un anno immersivo e totalizzante, faticoso ma straordinario, ricco di grandi soddisfazioni. Nel panorama produttivo italiano non è così consueto imbattersi in un progetto del genere, in una storia che richiede un impiego forte di effetti speciali, di determinati impianti scenici e di certe tempistiche», le sue parole ai microfoni di Vanity Fair. La giovane regista ha poi aggiunto: «A partire dal quarto episodio cambia qualcosa. La prima parte è più focalizzata sui personaggi e sulle loro relazioni umane ma, da quel punto in poi, emerge la componente sovrannaturale che prende il sopravvento». Qui di seguito il trailer di “Curon”, disponibile dal 10 giugno su Netflix





© RIPRODUZIONE RISERVATA