Curzio Rugiati è morto, padre dello chef Simone/ Ultima foto “Ritratto di famiglia..”

Grave lutto per Simone Rugiati,chef e volto popolare della televisione italiana. Con una foto totalmente nera e due mani giunte, Simone Rugiati ha detto addio al padre Curzio, venuto a mancare a 70 anni dopo aver combattuto contro una malattia. L’annuncio di Simone Rugiati ha colpito profondamente non solo le persone che seguono lo chef, ma l’intera comunità di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa dove Curzio era molto conosciuto. Profondamente legato alla sua famiglia, Simone Rugiati, circa un mese fa, su Instagram, aveva condiviso l’ultima foto insieme al padre. Nello scatto, pubblicato lo scorso 26 febbraio, Curzio e Simone Rugiati sorridono in compagnia dell’adorato cane dello chef. “Ritratto di famiglia con un Leo provato dalle mie attenzioni“, si legge nella didascalia della foto.

Chi era Curzio Rugiati, il padre dello chef Simone

Curzio Rugiati era ricoverato all’ospedale di Empoli dove le sue condizioni sono poi peggiorate. Il padre di Simone Rugiati era molto conosciuto nella sua comunità. Era stato un insegnante di educazione fisica e, successivamente, è stato anche allenatore di pallavolo e pallamano. A salutare Curzio Rugiati è stato anche il sindaco di Santa Croce sull’Arno pubblicando un post sui social. “Oggi è venuto a mancare Curzio Rugiati, un concittadino conosciuto e amato, il leggendario “prof” di ginnastica che ha insegnato a tanti di noi e che lascia un ricordo vivissimo nella nostra comunità. Calciatore, dirigente sportivo, insegnante, allenatore, membro attivo del nostro carnevale, marito e padre orgoglioso”, come riporta Today. Tantissimi i messaggi che amici e colleghi stanno lasciando sotto il post di Simone Rugiati per sostenerlo in un momento così difficile.

