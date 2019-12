Cutrone alla Fiorentina?/ Calciomercato, intesa vicina coi Wolves: ecco chi parte

Patrick Cutrone alla Fiorentina, ci siamo: l’attaccante del Wolverhampton è ad un passo dal vestire la casacca gigliata. Il classe 1998 lascia l’Inghilterra ad appena sei mesi dal suo arrivo ed un bottino a dir poco magro: due reti in dodici presenze in Premier League, troppo poco per una squadra ambiziosa come quella di Nuno Espirito Santo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Beppe Iachini presto avrà a disposizione il talento nato a Como: operazione in prestito con obbligo di riscatto, costo totale vicino ai 15 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Pedro: arrivato in estate dalla Fluminense, il brasiliano è sempre più vicino ai turchi del Besiktas.

Un gioco ad incastri, dunque, ma da Firenze filtra ottimismo: resta da limare la distanza tra domanda ed offerta, ma la fumata bianca potrebbe arrivare già questa settimana. Intervistato da Firenze Viola, l’ex tecnico della Primavera del Milan Stefano Nava ha presentato così Cutrone: «Un giocatore formato e proiettato verso una prospettiva di altissimo livello. Insomma, dava già garanzie e poi ha accumulato esperienza ed autostima con prestazioni e gol in prima squadra. Le sue caratteristiche più importanti? Beh senza dubbio il fatto che vede la porta e che ha una gran fame di gol condita a cattiveria. Lui è uno che sta male se non segna».

