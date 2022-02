Cutrone vs Cragno “Balbuziente di mer*a”/ Video insulto choc: lo chiama e si scusa

Sono volati insulti nella partita Empoli-Cagliari tra Patrick Cutrone e Alessio Cragno. Tutto è successo quando il pallone è arrivato al portiere. L’attaccante, che aveva lasciato il campo al 20′ del secondo tempo e quindi era seduto in panchina, si è lasciato andare ad uno sfogo con i compagni di squadra. «Ca**o di balbuziente di mer*a». Parole pesanti che sono state riprese dalle telecamere di Dazn che inavvertitamente hanno colto il labiale di Cutrone. Le immagini sono state riprese dai social, dove il video è diventato virale e ha generato un’ondata di indignazione.

Ma perché l’ex attaccante del Milan si è lasciato andare in quel modo contro il portiere del Cagliari? Bisogna fare un passo indietro a poco prima della sostituzione di Cutrone, perché con Cragno c’era stata una polemica qualche minuto prima per un episodio finito poi sotto la lente d’ingrandimento del Var.

CUTRONE CHOC, POI TELEFONA A CRAGNO E SI SCUSA

Patrick Cutrone e Alessio Cragno avevo polemizzato a lungo per un presunto fallo di mano di Goldaniga, difensore del Cagliari, che poi è stato visionato dal Var con un check. La discussione tra i due calciatori è proseguita mentre l’arbitro Marini controllava le immagini dell’azione al monitor. Poi il direttore di gara ha concesso il fallo al Cagliari per un fuorigioco proprio dell’attaccante, che aveva dato già segni di nervosismo in campo.

Dopo quella decisione si è ulteriormente arrabbiato e il suo animo non si è placato neppure dopo la sostituzione, visto che poi si è lasciato andare a quell’insulto contro Cragno mentre ormai era in panchina e Empoli-Cagliari volgeva al termine. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, comunque, Cutrone si è reso conto dell’errore commesso e, infatti, ha chiamato Cragno per scusarsi per quelle parole.

