Cutting Crew, chi sono: la band britannica fondata nel 1985 ha ottenuto un grande successo che si è poi spento con gli anni

I Cutting Crew sono una band britannica attiva dal 1985. La loro prima hit, contenuta nell’album pubblicato nel 1986 per la prima volta e poi nuovamente commercializzato nel 2010 con una nuova riedizione, è senza dubbio (I Just) Died in Your Arms. Il brano è stato composto dal frontman della band, Nick Van Eede, e comprodotto da Terry Brown. Dei Cutting Crew fanno attualmente parte proprio Nick Van Eede, voce, chitarra e tastiere, che dal 1993 al 2005 si era preso una pausa dal gruppo. Poi ancora Gareth Moulton, chitarrista, Sam Flynn alle tastiere, Dominic Finley al basso e Tom Arnold alla batteria. La loro attività insieme è iniziata nel 2005, dopo il ritorno di Nick, il frontman nonché uno dei fondatori, che ha dato nuova vita alle attività del gruppo.

Cutting Crew, chi sono: nel 2018 la scomparsa di uno dei fondatori

Nel 2018 i Cutting Crew hanno pianto la scomparsa di Kevin Macmichael dei Cutting Crew, chitarrista nonché fondatore della band negli anni ottanta. Kevin era malato di tumore: ha perso la vita a 51 anni ad Halifax, in Canada. Il musicista era stato colui che aveva fondato la band insieme Nick Van Eede, nel 1985, ottenendo uno straordinario successo nei primi tempi, soprattutto grazie (I just) Died in Your Arms.