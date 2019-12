Cyber Monday 2019, Amazon: offerte e sconti/ Huawei P30 Pro e smartwatch in promo

Dopo il Black Friday 2019, come da tradizione il lunedì seguente è tempo di Cyber Monday 2019. Si tratta di una intera giornata dedicata allo shopping di prodotti tecnologici a prezzi super scontati e Amazon – ma anche molti altri store fisici e non solo – ha pensato ad una selezione di prodotti davvero esclusiva e che andrà avanti fino allo scoccare della mezzanotte. Se, dunque, avrete la possibilità di realizzare degli acquisti da mettere sotto l’albero di Natale, approfittate degli sconti e delle offerte di questa giornata conclusiva dedicata alle offerte prenatalizie e che giunge dopo settimane di promozioni sui maggiori store online. Sul sito del colosso dell’e-commerce, per l’intera giornata non mancheranno le varie iniziative suddivise per categorie, tra offerte lampo e offerte del giorno da cogliere al volo. In primo piano per oggi, un imperdibile forno a microonde Hoover al fantastico prezzo di 89,99 euro anziché 199 euro, ovvero con uno sconto di oltre il 50%. In vista dell’arrivo delle festività natalizie, tuttavia, potrebbe essere divertente trascorrere delle serate in famiglia tra giochi da tavola e buona compagnia. In questo caso, il Monopoly Frozen a 15,99 euro (con il 43% di sconto) potrebbe fare al caso vostro!

CYBER MONDAY 2019: OFFERTE E SCONTI SU AMAZON

Di cosa potremmo approfittare in questa giornata dedicata ai grandi sconti tecnologici (ma non solo) che culminano con il Cyber Monday? Interessanti offerte Amazon riguardano la categoria smartwatch e smart band. La Fitbit Ace 2, ad esempio. è al prezzo di 44 euro anziché 58 euro. Interessante la promo relativa al Huawei Band 3 a 49 euro anziché 65. Grande interesse hanno come sempre i cellulari. Il reparto smartphone in offerta in questa giornata si arricchisce di diversi dispositivi a prezzi shock: il Huawei P30 Lite, ad esempio, gode di uno sconto del 30% e oggi sarà al prezzo di 259 euro, 110 euro in meno rispetto al prezzo originale. Il top di gamma Huawei P30 Pro, per oggi sarà ad un prezzo davvero competitivo: 649 euro anziché 999 euro, con uno sconto del 35%. Non mancheranno infine le offerte come sempre sui dispositivi di casa Amazon e in generale sulla domotica per rendere la propria casa sempre più intelligente.

