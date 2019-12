Cyber Monday 2019, offerte e sconti/ Apple Watch, Xbox One X, Galaxy M30…

E’ tutto pronto per il Cyber Monday 2019, il lunedì “cibernetico” che chiude la quattro giorni di offerte e sconti da pazzi, iniziata con il Black Friday. Come da copione, la giornata di domani, lunedì 2 dicembre, sarà dedicata alle promozioni sui prodotti tecnologici, anche se l’occasione sarà colta al volo anche da numerosi negozi e siti online che proseguiranno i propri saldi per la felicità di chi non è ancora riuscito a fare shopping in questo weekend. Cerchiamo quindi di scoprire assieme le offerte più interessanti già in corso, a cominciare da Amazon, dove troviamo il Galaxy M30s a 64 Gb in vendita a 229 euro. Sempre sul noto portale di e-commerce, attenzione al notebook Lg Gram Laptop modello 14z e 15z, in vendita rispettivamente a 899 e 999 euro, in forte saldo rispetto al normale prezzo di listino

CYBER MONDAY 2019: XBOX ONE X A 329 EURO

Qualora invece il vostro oggetto dei desideri è uno splendido Lenovo Surface Pro 6, ibrido tablet/notebook di casa Microsoft, attenzione all’offerta da 899 euro, invece che 1039. Amazon propone anche l’Apple Watch quarta serie a partire da 379 euro, mentre cambiando completamente settore, HdBlog.it ricorda anche le capsule Fairy per la lavastavoglie, e le Pods della Dash per la lavatrice, al prezzo di 22 euro in formato scorta. Da Unieuro, invece, segnaliamo un televisore della Samsung da 65 pollici, 4k Ultra Hd, Smart Tv wi-fi, a 589 euro, mentre su ebay, un Samsung da 43 pollici, sempre in tecnologia 4k Ultra Hd, lo potrete trovare a 329 euro. Bomba su Amazon per tutti gli amanti dei videogame su personal computer, visto che il mouse della Logitech modello G502, in vendita di solito a 89 euro, sarà acquistabile al prezzo di 47 euro. Infine segnaliamo l’Xbox One X, da 1TB in versione “fisica”, bundle con Fallout 76, a 329 euro

