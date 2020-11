Cyber Monday 2020/ Oggi sconti, da Amazon a MediaWorld: le migliori offerte su Apple

Cyber Monday 2020 chiude l’ultima finestra di sconti, offerte e promozioni prima del Natale. Dopo il Black Friday, arriva il miglior appuntamento per chi è a caccia di prodotti tecnologici. La giornata di oggi, lunedì 30 novembre 2020, sarà infatti dedicata all’elettronica di consumo. L’idea di lanciare una giornata di sconti online risale al 2005 e da allora è diventato un evento commerciale mondiale. Si sceglie per la precisione il primo lunedì dopo la Festa del Ringraziamento degli Stati Uniti, ecco perché cade oggi. Per l’occasione tutte le catene di e-commerce si fanno trovare pronte con offerte e promozioni, anche i principali negozi online italiani, come Amazon, Euronics, MediaWorld, ePrice e tanti altri. Siete a caccia di cuffie wireless? Su Amazon vengono lanciate al prezzo promozionale di 150 euro (rispetto a quello di listino di 250 euro) le Sony WF-1000XM3, che hanno sistema attivo di cancellazione del rumore. Offrono qualità ottima per la riproduzione musicale e le chiamate telefoniche, ma sono ottimizzate anche per Google Assistant. L’autonomia è di circa 32 ore considerando la custodia di ricarica.

CYBER MONDAY 2020: I PRODOTTI APPLE IN OFFERTA

Se invece volete regalarvi o regalare un Apple Watch, MediaWorld in occasione del Cyber Monday 2020 ha messo in vendita quello Series 6, il top di gamma della linea smartwatch. Il prezzo promozionale è di 379 euro, quindi lo sconto è di 100 euro rispetto al prezzo di listino di 439 euro. Parliamo di un Apple Watch con cassa in alluminio da 40 mm e schermo OLED, reattivo con ogni app e funzione grazie anche ad un chipset più potente. Dispone di saturimetro, altimestro e rilevamento del battito cardiaco, oltre che del GPS. Restano su MediaWorld e in casa Apple, in offerta oggi c’è anche l’iPhone 11 Pro, scontato addirittura di 320 euro. La versione in promozione è quella da 64 GB di memoria interna nella colorazione oro. Lo trovate a 869 euro. Un buon compromesso rispetto al nuovissimo modello uscito: iPhone 11 Pro è ancora attuale, pur essendo un top di gamma dell’anno scorso. Si basa sul processore A13 Bionic che, seppur del 2019, è considerato uno dei più potenti processori del mercato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA