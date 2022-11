Cyber Monday 2022 Amazon/ Notebook e tablet: i migliori sconti e le offerte

Si conclude oggi la settimana del Black Friday 2022 di Amazon con il Cyber Monday, il lunedì che solitamente viene dedicato alle offerte riguardanti la tecnologia, anche se ormai si è di fatto esteso a qualsiasi categoria di prodotto. Per l’occasione andiamo a vedere assieme i migliori notebook e i migliori tablet in offerta sul portale di e-commerce più famoso al mondo, e cominciare da un ottimo computer portatile a marchio Lenovo, leggasi l’IdeaPad 1, notebook con display da 14 pollici HD, processore Intel Celeron N4020, 128 GB SSD, RAM 4 GB, Windows 10 Home in modalità S, ultrasottile (spesso solo 17.7mm), in vendita a 229 euro grazie ad un corposo sconto del 40 per cento. Si tratta tra l’altro del notebook più venduto in assoluto su Amazon.

Proseguiamo con un computer portatile a marchio LG, leggasi il modello 16Z90Q PC con display Anti-Glare IPS 16″ QHD 16:10, 2560×1600, processore Intel EVO i7-1260P, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, Intel Iris Xe, batteria da 80Wh, Thunderbolt4, Win11 Home, in vendita per il Cyber Monday 2022 di Amazon a 1.399,99 euro, grazie ad uno sconto del 18%. Interessante anche il notebook da gaming MSI Katana GF66 12UE-844IT, con display da 15.6″ Full-HD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3060, 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, acquistabile a 1.299 euro grazie ad uno sconto del 13%.

CYBER MONDAY 2022 AMAZON: GALAXY TAB A7 IN SCONTO

Per quanto riguarda i tablet che potrete acquistare in offerta sul Cyber Monday 2022 di Amazon, spicca senza dubbio il Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen), dispositivo con un display da 10.3 pollici FHD, processore MediaTek Helio P22T, storage da 64GB espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, con sistema operativo Android 9 Pie, venduto dal portale di shopping online a 159 euro, con uno sconto del 14%.

Occhio anche al Mediapad T5 di Huawei, tablet Wi-Fi con display da 10 pollici, memoria da 32 GB espandibili, 3 GB RAM, Android 8.0, acquistabile a 129 euro, grazie ad un’offerta del 44%. Sconti per il Cyber Monday 2022 di Amazon anche sui dispositivi Samsung, come il Galaxy Tab A7 Lite, a 149 euro (-25%), infine, se voleste portarvi a casa il nuovo tablet Fire 7 di Amazon, con schermo da 7 pollici, storage da 16 GB, versione con pubblicità, il prezzo sarà di soli 54.99 euro grazie al 31% di sconto.

