Cyber Monday 2023, oggi gli sconti sui prodotti tech e non solo/ Le migliori offerte

Il Cyber Monday cade oggi, lunedì 27 novembre 2023: dopo una settimana di sconti di ogni genere col Black Friday, arrivano adesso anche le migliori offerte per quel che concerne soprattutto i prodotti tech. Ma non solo.

La tradizione — recente e nata negli Stati Uniti — vuole, infatti, che questa ricorrenza sia dedicata esclusivamente agli amanti dell’elettronica. Questi possono approfittare di ventiquattro ore per comprare tablet, smartphone, pc, stampanti, ma anche articoli come tv, radio e tanto altro, a prezzi davvero bassi. Le offerte talvolta raggiungono anche il 50%, permettendo ai consumatori di risparmiare centinaia di euro. Sebbene il nome (in italiano Lunedì Cibernetico) sia caratteristico, ad ogni modo, i brand non tecnologici che approfittano di questa data per proporre ulteriori promozioni sulla scia del Black Friday sono comunque numerosi. Essi sono di diverse categorie: dalla cosmetica all’abbigliamento. Da domani, poi, si metterà un punto alle offerte, almeno fino alle settimane antecedenti al Natale.

Cyber Monday 2023, oggi gli sconti sui prodotti tech e non solo: come funziona

Quali sono i siti da tenere d’occhio per il Cyber Monday 2023? Ovviamente, quelli che tradizionalmente vendono prodotti tech. Il must have per eccellenza è Amazon, dove si può trovare veramente di tutto. Le offerte a tempo limitato possono offrire dispositivi elettronici ed elettrodomestici a prezzi stracciati. Il consiglio, dunque, è quello di monitorare costantemente la piattaforma, dato che gli stock sono limitati e va tutto a ruba.

Poi, non possono mancare i marchi come Mediaworld, Euronics e Unieuro. È importante considerare che, per quel che concerne questi negozi, potrebbero esserci delle differenze tra le offerte proposte sul sito e quelle in negozio. È per questo motivo che è necessario informarsi sul funzionamento degli sconti, in modo da non farsi trovare impreparati al momento dell’acquisto. Le occasioni possono essere imperdibili. Infine, è possibile monitorare anche quel che fanno i brand come Samsung e Huawei, che molto spesso aderiscono a queste ricorrenze.











