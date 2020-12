Cyberpunk 2077, da oggi l’atteso videogame/ Con 8 milioni di pre order batte GTA 5

Esce ufficialmente oggi, giovedì 10 dicembre, l’attesissimo Cyberpunk 2077, il videogame firmato dai polacchi Cd Projekt Red (gli stessi della trilogia di The Witcher) e che arriva dopo 8 lunghi anni di sviluppo. Cyberpunk 2077 viene considerato il gioco più atteso dell’anno e porta a immergere il gamer in una realtà parallela, anticipandogli un futuro neanche poi tanto lontano. Sono numerosi i rimandi letterari, cinematografici, musicali e legati al mondo dei fumetti che si incontrano durante questo affascinante viaggio particolarmente complesso. Il gioco è disponibile su PC e sulle console PlayStation 4 e Xbox One di tutto il mondo. Il giocatore che si avvicina per la prima volta a Cyberpunk 2077 viene immerso in un inedito universo parallelo così grande al punto da provocargli una sensazione di disorientamento e annichilimento. Al centro del gioco c’è V, descritto come “un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità”, la cui avventura si trasforma in una vera e propria odissea. Tra le altre caratteristiche del gioco anche Night City, che gli stessi sviluppatori la definiscono una “megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche”.

CYBERPUNK 2077 ESCE OGGI: PROBLEMI SU VECCHIE CONSOLE

Cyberpunk 2077 è da anni un vero e proprio culto, ovvero dall’anno della sua pubblicazione, nel 2013, quando già allora conquistò i gamer di tutto il mondo. Successivamente però non si sono avute altre informazioni fino all’uscita di oggi, che era attesa da tempo. Il gioco, come scrive Il Messaggero, è stato ribattezzato come “il manifesto del gaming contemporaneo” in quanto raccoglie scenari e sensazioni di un futuro così contemporaneo da lasciare a bocca aperta. L’attesa così lunga, spiega Tom’s Hardware, ha portato ad un numero altrettanto elevato di pre order al punto tale che il titolo è riuscito a battere GTA 5 arrivando a quota 8 milioni di preordini. Basti pensare che il gioco di Rockstar Games aveva registrato circa un milione in meno di ordini. L’unico neo di Cyberpunk 2077 è legato a qualche problema sulle piattaforme di vecchia generazione, motivo per il quale il team polacco dovrà ora mettersi al lavoro per garantire una versione più godibile anche sulle vecchie console.



© RIPRODUZIONE RISERVATA