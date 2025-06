È polemica per la scelta dell’attrice Cynthia Erivo, chiamata a interpretare il ruolo di Gesù nella prossima rappresentazione dello storico musical Jesus Christ Superstar. La notizia ha fatto il giro del web nelle ultime ore, provocando numerosi commenti indignati da parte di chi non identifica il profeta con l’attrice di colore. Ma lei, parlando ai microfoni di Billboard, non sembra affatto sorpresa e fa spallucce: «Perché no?», per poi aggiungere: «Non si può accontentare tutti».

Cynthia Erivo, star di Wicked, si esibirà presso l’Hollywood Bowl nella nuova versione del musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, precisamente dal 1° al 3 agosto prossimi: uno show a cui, quasi sicuramente, non assisteranno i numerosi cristiani e conservatori che in questi giorni hanno espresso il proprio disappunto sui social.

CYNTHA ERIVO GESU’ IN JESUS CHRIST SUPERSTAR: “CON TUTTO IL RISPETTO…”

Quando, lo scorso mese di febbraio 2025, è circolata la notizia del cast “particolare”, il pastore cristiano John K. Amanchukwu Sr. aveva commentato: «Con tutto il rispetto, scegliere una donna per il ruolo di Gesù Cristo è una forma intenzionale di blasfemia che farebbe infuriare Hollywood se fosse applicata ad altre religioni». Alexandra Lains, influencer cristiana conservatrice, ha invece affermato: «Il cristianesimo sembra essere l’unica religione a cui Hollywood può mancare di rispetto. Cynthia Erivo, una donna di colore, nei panni di Gesù Cristo? Per favore, smettetela con queste follie».

Eppure, come detto sopra, l’attrice e cantante britannica, vincitrice di diversi premi Emmy, Grammy e Tony, ha spiegato a Billboard di «non poter fare a meno di ridere» di questi commenti indignati, dicendosi convinta che, una volta visto il musical, che il pubblico l’accetterà in quel ruolo. «È uno spettacolo di tre giorni all’Hollywood Bowl, dove posso cantare fino allo sfinimento. Quindi, spero che vengano e capiscano: “Oh, è un musical, il posto più gay del mondo”».

CYNTHA ERIVO GESU’ IN JESUS CHRIST SUPERSTAR: SI RISCHIA UN FLOP?

Cynthia Erivo ha già recitato in Jesus Christ Superstar nel 2020, quando vestì i panni di Maria Maddalena in una versione completamente al femminile dello stesso show, poiché tutti gli attori sul palco erano donne. Di conseguenza, non è nuova a provocazioni; certo è che arrivare a far interpretare a una donna Gesù sembra, per alcuni, un tantino eccessivo.

Si tratta, tra l’altro, dell’ennesimo colpo basso nei confronti della religione cristiana, che giunge a pochi giorni dal caso Your Friends & Neighbors, serie TV prodotta da Apple (in Italia visibile su Amazon Prime Video), nella quale, in una scena, due attori entrano in una chiesa e profanano l’ostia consacrata, trattandola come se fosse semplice pane su cui spalmare marmellata. Anche in quel caso, si era scatenata una polemica sul web. C’è il rischio di un flop per Jesus Christ Superstar? Non va dimenticato il recente caso di Biancaneve, che per il politically correct ha di fatto stravolto la storia originale, registrando un clamoroso buco nell’acqua.