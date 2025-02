Cynthia Erivo, attrice queer, conosciuta soprattutto per il grande successo ottenuto con il film “Wicked” con Ariana Grande, e sostenitrice dei diritti LGBT ha annunciato la sua prossima partecipazione da protagonista alla messa in scena del celebre musical Jesus Christ Superstar all’Hollywood Bowl di Los Angeles nel quale interpreterà il ruolo di Gesù. La notizia, data in anteprima dall’artista con una storia su Instagram e poi condivisa in tutti gli altri canali social, ha suscitato già una serie di polemiche e critiche arrivate anche da fans e followers oltre che da una parte di pubblico social che ha manifestato apertamente la rabbia per una scelta definita “Blasfema“.

Nei commenti infatti, l’opinione pubblica si è divisa, tra chi sostiene che questa possa rappresentare una “coraggiosa interpretazione“ di una “figura rivoluzionaria”, proprio come oggi potrebbero essere quelli che manifestano apertamente la propria identità andando oltre le convenzioni, e chi invece ha giudicato “irrispettoso” far interpretare ad una donna la parte di un uomo considerato una icona religiosa.

Cyntia Erivo interpreterà Gesù in Jesus Christ Superstar, polemiche per la scelta considerata “Irrispettosa”

Pioggia di critiche social per l’attrice Cynthia Erivo, star del cinema candidata agli Oscar per il suo ruolo nel film “Wicked”, che la prossima estate interpreterà Gesù in Jesus Christ Superstar, opera teatrale musicale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, il racconto degli ultimi giorni della vita di Cristo in chiave “rock”. La scelta controversa ha già fatto scoppiare le polemiche, non solo sui social ma anche sulla stampa. L’attrice, che è conosciuta anche negli ambienti LGBT dopo aver fatto coming out nel 2022 dichiarandosi orgogliosamente “queer”, ha scritto di essere molto emozionata per il nuovo progetto.

Tuttavia in molti, compresi i suoi sostenitori, si sono schierati contro, dichiarandosi contrariati per questo ruolo che sembra voler essere una provocazione particolarmente offensiva nei confronti dei credenti, soprattutto per il fatto di voler rappresentare Gesù come donna di colore. C’è anche chi ora accusa la produzione di aver semplicemente fatto una mossa di marketing per conquistare maggiore popolarità grazie al “Politically correct“, in nome del quale ci si può anche permettere di offendere la religione cristiana.