Chi è Cyril Ngonge, il nuovo fidanzato di Angela Nasti: lei ufficializza la relazione con una foto sui social.

Angela Nasti ha un nuovo fidanzato. La sorella di Chiara Nasti ed ex tronista di Uomini e Donne esce allo scoperto con il nuovo amore. Nonostante stia proteggendo molto la propria vita privata, nelle scorse ore, una foto poi ripubblicata anche da Deianira Marzano ha confermato la presenza di un nuovo fidanzato nella vita dell’influencer. Tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una foto di Cyril Ngonge che appare di spalle che non è sfuggito all’occhio attento dei fan.

La foto è così arrivata anche a Deianira Marzano che ha così confermato le voci che circolano già da diverso tempo su una presunta relazione tra la Nasti e Cyril Ngonge, pizzicati insieme a un concerto di Gigi D’Alessio a Napoli.

Chi è Cyril Ngonge: tutto sul nuovo fidanzato di Angela Nasti

Cyril Ngonge è nato a Uccle, non lontano da Bruxelles, il 26 maggio 2000 ed è figlio d’arte perché il padre era a sua volta calciatore ovvero Michel Ngonge, belga di origini congolesi. Dopo Cresciuto nelle squadre belghe, è approdato in Italia con la maglia dell’Hellas Verona che, nel gennaio 2023. Si fa immediatamente notare attirando, così, le attenzioni del Napoli che decide di acquistarlo prelevandolo dal Verona per 18 milioni di euro più bonus.

Il trasferimento a Napoli, tuttavia, non va benissimo. Il calciatore fatica a mostrare il proprio talento trovando poco spazio nel Napoli di Conte nell’anno dello Scudetto. Il club partenopeo, così, ha deciso di cederlo al Torino con cui giocherà in questa stagione,