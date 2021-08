D. Time – Il tempo di Lady D./ Diretta: omaggio a Diana Spencer 24 anni dopo la morte

Diretta e anticipazioni D. Time – Il tempo di Lady D.

Martedì 31 agosto, in prima serata, Raiuno omaggia la memoria di Lady Diana nel giorno dell’anniversario della morte con “D. Time – Il tempo di Lady D.”. La storia di Diana Spencer, diventata poi la moglie del Principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra, sarà ripercorsa questa sera attraverso una coproduzione internazionale. Il documentario, in onda subito dopo la nuova puntata di Techetechetè, ha come voce narrante la giornalistra del Tg1 Laura Chimenti. Attraverso testimonianze, documenti inediti, filmati e racconti di chi ha conosciuto Lady Diana, Laura Chimenti racconterà i trent’anni che l’hanno vista protagonista della scena internazionale.

Con la sua storia, la sua classe ed eleganza, Lady Diana aveva conquistato non solo il cuore dei sudditi inglesi, ma anche di tutto il mondo. Icona di stile, nel corso degli anni, aveva dettato mode cambiando radicalmente il proprio look dopo il divorzio dal Principe Carlo.

Da Diana Spencer a moglie del Principe Carlo

Nel documentario “D. Time – Il tempo di Lady D.”, attraverso la voce di Laura Chimenti, il pubblico di Raiuno potrà rivivere tutta l’emozionante storia di Diana Spencer che, da ragazza timida e semplice, diventa la moglie del Principe Carlo catapultandosi in un mondo grandi e ricco di responsabilità. Dal matrimonio alla nascita dei figli William e Harry fino ai problemi coniugali, la storia di Lady Diana sarà raccontata in modo inedito con documenti nuovi e mai mostrati.

Non mancherà, naturalmente, la parte dedicata a Lady Diana che, dopo il divorzio, è diventata la “principessa del popolo”, lottando per i diritti per le popolazioni più povere. Si arriverà così alla notte tragica dell’incidente, quel 31 agosto 1997 che mise fine alla sua vita.

Come vedere la diretta streaming

La coproduzione internazionale “D. Time – Il tempo di Lady D.” è un doveroso omaggio alla figura di Diana Spencer che è stata un’interprete unica del suo tempo, capace di avvicinarsi alle persone e comprendere le loro difficoltà. Amatissima in tutto il mondo, ancora oggi, resta una figura fondamentale per la storia della monarchia inglese.

Il documentario potrà essere visto in diretta su Raiuno e contemporaneamente in diretta streaming su Raiplay collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione.



