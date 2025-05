D-Tox, film su Italia 1 con Sylvester Stallone

Venerdì 2 maggio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, il thriller poliziesco dal titolo D-Tox. La pellicola è una produzione United International Pictures del 2002 ispirata al romanzo Jitter Joint scritto da Howard Swindle e diretta da Jim Gillespie, film maker di origini scozzesi noto anche per avere girato l’horror Venom (2005) con Agnes Bruckner. Il regista si è avvalso per le musiche della collaborazione di John Powell, compositore britannico firma delle colonne sonore di diversi film di successo come Shrek, The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith.

Nei panni dell’agente Jake Malloy troviamo il famosissimo Sylvester Stallone, che ha contribuito alla storia della cinema con personaggi iconici come Rambo e Rocky. Nel cast anche: Charles S. Dutton, Christopher Fulford, Polly Walker, Courtney B. Vance, Tom Berenger e Kris Kristofferson.

La trama del film D-Tox: un omicida in un centro di riabilitazione, chi è l’assassino?

D-Tox racconta la storia dell’agente speciale Jake Malloy (Sylvester Stallone) che da tempo sta affrontando un periodo difficile, tra depressione e alcool, a causa della morte della sua fidanzata e di un suo collega per mano di un serial killer. Nel tentativo di aiutarlo a risollevarsi, uno dei suoi superiori lo convince a ricoverarsi in un rinomato centro riabilitativo, conosciuto con il nome di “D-Tox”, destinato agli agenti che hanno subito un qualche tipo di trauma psicologico.

La situazione, però, prende una piega imprevista quando all’interno della struttura iniziano a verificarsi una serie di morti improvvise tra il personale sanitario e pazienti ed è così che il protagonista si rende conto che un omicida seriale potrebbe nascondersi tra i presenti e di essere il suo obiettivo finale. In trappola, in quell’ambiente claustrofobico, Malloy dovrà fare i conti con gli scheletri del suo passato per riuscire a scoprire la mente criminale decisa ad ucciderlo prima che sia troppo tardi.