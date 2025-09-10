Notizia sconvolgente che riguarda il rapper D4vd: trovati due corpi nella sua auto. Lui sta collaborando con le forze dell’ordine

Veramente una notizia scabrosa che ha a che fare con un personaggio del mondo musicale che in Italia è pressoché sconosciuto se non si annovera una collaborazione con Damiano David, il frontman dei Maneskin: sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne proprio nell’auto del noto rapper americano. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione c’è del mistero attorno a questo evento che ha scioccato la stampa internazionale.

Il proprietario dell’auto è appunto David Anthony Burke, conosciuto con il soprannome di D4vd, che ha collaborato con Damiano nella canzone contenuta nel suo primo album da solista. Da quel che si sa secondo le fonti americane il rapper starebbe collaborando pienamente con le autorità dicendo di non sapere come venga utilizzato la sua auto dato che è in tour.

D4vd sta collaborando con la polizia dopo il ritrovamento dei due corpi

A Los Angeles i diavoli hanno ucciso e poi messo nel bagagliaio della macchina del rapper di D4vd i corpi senza vita di due donne. Quest’ultimi sono stati ritrovati in un deposito di Hollywood dopo che i proprietari hanno contattato la polizia perché insospettiti della puzza.

Secondo le ricostruzioni, mettendo le mani avanti dato che c’è ancora molta confusione in merito, nell’auto del rapper sarebbe stato ritrovato il primo corpo, che sarebbe collegato a quello ritrovato in un’altra auto in un altro deposito della città. Quest’ultimo sarebbe stato addirittura bruciato. Non si ha la più pallida idea del movente così come non si sa ancora l’identità dei due corpi. Intanto il rapper sta collaborando con le forza dell’oriente dichiarandosi estraneo ai fatti.

