Da Amici al GF Vip, il caso “noce moscata” sbarca nella Casa/ Cos’è successo

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 il GF Game Night, tradizionale appuntamento del giovedì sera dedicato a giochi, quiz ed intrattenimento, restituisce al pubblico un episodio clamoroso. Il contesto è il “Vasquiz”, gioco in cui due concorrenti in una vasca da bagno devono rispondere “vero” o “falso” a domande su fatti di attualità accaduti mentre loro si trovano all’interno della Casa. A giocare al quiz sono stati Andrea Maestrelli e Davide Donadei, mentre dal salone Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis facevano le domande.

Una di queste, in particolare, ha riguardato i clamorosi retroscena di Amici 22 e dalla discussa notte di Capodanno. Si sente infatti Donnamaria chiedere a Donadei: “Dopo Capodanno, caro Davide, gli italiani scoprono le proprietà allucinogene della noce moscata“. Non sapendo chiaramente a cosa si facesse riferimento, il concorrente ha risposto a caso, sbagliando: “Falso“. I conduttori gli rivelano invece che la notizia è vera, sebbene loro, chiusi nella Casa, non ne siano a conoscenza.

Amici 22, il caso “noce moscata” e i retroscena sulla notte di Capodanno

Il caso “noce moscata” piomba dunque al Grande Fratello Vip 2022, dopo essere stato ampiamento discusso nell’ambito di Amici 22. Alcuni talenti della scuola di Maria De Filippi sono stati infatti protagonisti di gravi fatti nella notte di Capodanno, durante la quale avrebbero commesso gesti imperdonabili. Uno di questi, circolante sul web seppur non supportato da prove effettive, è l’ipotesi che alcuni allievi del talent abbiano utilizzato noce moscata in modo improprio, sniffandola per “sballarsi” e per passare un Capodanno alternativo.

Ipotesi che negli ultimi giorni è impazzata sul web e che sarebbe confermata anche dall’indiscrezione di Dagospia: “Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su Youtube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione“.

LA NOCE MOSCATA HA SEGNATO UN’INTERA NAZIONE pic.twitter.com/6HAV8HIzxN — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) January 19, 2023













