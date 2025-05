La nuova tronista di Uomini e Donne da Amici?

La stagione in corso di Uomini e Donne sta per finire. Durante il prossimo weekend saranno registrate le ultime puntate durante le quali ci sarà l’attesissima scelta di Gianmarco Steri. Uomini e Donne dovrebbe andare in onda fino al prossimo 23 maggio 2025 per poi tornare ufficialmente in onda a settembre con i protagonisti storici del trono over che non hanno ancora trovato l’amore ma anche con nuove dame e nuovi cavalieri. A settembre, inoltre, tornerà anche il trono classico sperando che il nuovo corso sia più fortunato di quello in corso durante il quale tanti tronisti hanno lasciato la trasmissione per alcune segnalazioni.

Arcangelo tra Gemma e Marina a Uomini e Donne/ Lite tra le dame: lui bacia la Galgani in studio

Come sempre, i rumors sul trono classico sono tanti e non mancano gli utenti che vorrebbero vedere sul trono Francesca Polizzi, l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri che si è autoeliminata prima della fatidica scelta. Secondo, tuttavia, una clamorosa indiscrezione, sul trono di Uomini e Donne potrebbe arrivare una ballerina di Amici.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 7 maggio 2025/ Gemma Galgani ci riprova con Arcangelo

Tronista di Uomini e Donne: chi vuole Maria De Filippi

Stando a quanto riportato dalla rivista Nuovo Tv diretta da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi sogna di avere sul trono di Uomini e Donne una delle ballerine professioniste di Amici più amate e apprezzate dal pubblico, tornata recentemente single dopo la fine del suo matrimonio. Secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, infatti, Maria De Filippi vorrebbe offrire il trono a Francesca Tocca che è tornata single dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro.

La presenza di Francesca Tocca sul trono di Uomini e Donne scatenerebbe la curiosità del pubblico e creerebbe nuovamente interesse nei confronti del trono classico che, nelle ultime stagioni, continua a perdere la gara con il trono over. Nelle ultime stagioni, i troni che sono riusciti ad appassionare maggiormente il pubblico sono quelli di Brando Ephrikian e Martina De Ioannon.

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea inseparabili dopo Uomini e Donne/ La coppia pizzicata così