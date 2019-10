Da Arianna – Dainotti’s Apericapo, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Cibo e atmosfera

Da Arianna – Dainotti’s Apericapo sarà tra i locali di street food in gara stasera nella trasmissione Alessandro Borghese 4 ristoranti. Qui delle interessanti realtà si contendono un premio di 5mila euro da investire nella propria attività. Protagonista è Arianna, che dà il nome al locale, e che è la titolare oltre che chef e anche addetta alla vendita dello stesso. L’attività era stata creata ventitré anni fa dal papà del quale ha preso le redini con grande attaccamento e voglia di portare avanti un discorso che aveva conquistato il cuore dei palermitani. Il Dainotti si affaccia sulle strade del Mercato del Capo e si divide in due parti. Da un lato ci sono le bancarelle per la vendita diretta e dall’altra i tavolini con la possibilità di servizio come in un vero e proprio ristorante. Da Arianna non si mangia solo, si vive la città.

Da Arianna – Dainotti’s Apericapo, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa si mangia Da Arianna – Dainotti’s Apericapo, tra i protagonisti oggi di Alessandro Borghese 4 ristoranti? Ovviamente ci troviamo di fronte a una cucina che strizza l’occhio alla tradizione dello street food palermitano. Potremo infatti assaggiare le classiche arancine, ma anche panelle e crocché. Non mancheranno anche cose più difficili da trovare in un locale qualunque come la stigghiola, quarume e i mangia e bevi tipici involtini di pancetta e cipollotti. Nei giorni speciali poi sarà il turno di poter anche consumare i classici panini con la milza, un classico della cucina di strada palermitana, che ha reso la tradizione povera un grandissimo classico anche della cucina gourmet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA