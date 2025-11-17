Un’intervista inedita al Grande Fratello 2025: Marina La Rosa incalza Domenico D’Alterio e la difficoltà del gieffino è evidente…

Un volto iconico del passato da una parte, uno dei protagonisti del momento dall’altra: Marina La Rosa intervista Domenico D’Alterio del Grande Fratello 2025 e stando alle anticipazioni offerte dalle pagine ufficiali del reality ne vedremo davvero delle belle. Il clima sembra giocoso ma al contempo l’atmosfera è intrigante; la clip che sta circolando – antipasto di ciò che vedremo questa sera – mette infatti in evidenza la volontà della storica ex protagonista della Casa più spiata d’Italia di mettere in difficoltà l’attuale concorrente, anche con domande scomode.

L’inizio già rende l’idea: “Sei capace di farmi una domanda imbarazzante”, parte così Marina La Rosa al cospetto di Domenico D’Alterio attuale concorrente del Grande Fratello 2025. Un piglio immediatamente graffiante, a tratti ‘pericoloso’ per il gieffino che mette in evidenza la sua difficoltà nell’articolare quanto richiesto.

Marina La Rosa intervista Domenico D’Alterio al Grande Fratello 2025: “Io realmente attratto da qualcuna qui…”

Non conosciamo ancora la valenza e i contenuti totali dell’intervista di Marina La Rosa a Domenico D’Alterio al Grande Fratello 2025; le anticipazioni ufficiali – con tanto di clip – mettono però in evidenza un’atmosfera che può alimentare non poche discussioni: “Se io ti chiedo, mettimi in imbarazzo: tu, uomo di Scampia…”. L’ex volto del GF avrà dunque cercato di mettere in difficoltà – seppur con ironia – il concorrente e la domanda appena citata lo evidenzia con particolare chiarezza.

Domenico D’Alterio è sembrato particolarmente spiazzato dalle domande spigolose di Marina La Rosa: “Non saprei, ci andiamo a prendere un caffè?”, una risposta che appare tutt’altro che in linea con il tema ‘imbarazzante’ richiesto dall’intervistatrice speciale al Grande Fratello 2025. Il campano viene però messo ulteriormente alle strette: “E poi scusa, come glielo spieghiamo a Valentina che andiamo a prenderci un caffè?”.

Ma non è tutto, perché Marina La Rosa ha detto di non credere al fatto che lui non si sia mai sentito attratto o eccitato per una delle donne della Casa, che sia Benedetta Stocchi o qualcun altro. Messo alle strette, Domenico ha effettivamente confermato che qualcuna lo ha attratto, ma il nome sarà annunciato soltanto stasera in diretta. Che sia proprio Benedetta? I sospetti ricadono ovviamente si di lei visto i trascorsi, ma non sono da escludere sorprese.

Insomma, fari puntati sull’intervista completa e su ciò che potrebbe derivare dalle domande sottoposte a Domenico D’Alterio con risposte annesse.