“Da domani Camilla sarà solo regina”/ Alessi: “Emanuele Filiberto non ci sarà…”

Ampio spazio stamane in diretta su Rai Uno, Storie Italiane, all’incoronazione di Re Carlo III. Ormai ci siamo, domani, 6 maggio 2023, il figlio della Regina Elisabetta, a 73 anni, verrà ufficialmente incoronato re e l’evento sarà seguito in diretta mondiale, anche dalle televisioni italiane. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha detto la sua ospite del programma del primo canale condotto da Eleonora Daniele, ed ha spiegato: “Mi sono ripreso dai festeggiamenti del Napoli – le parole di Alessi ironizzando a inizio collegamento – ho tolto la cravatta adesso dovrei rimetterla perchè stiamo parlando di reali”.

Quindi Roberto Alessi, che già ieri ha incensato Camilla, ha aggiunto: “Ricordo una cosa importante, da domani Camilla non sarà più egina consorte ma semplicemente The Queen, la regina, è una questione solo formale ma non completamente perchè in caso di indisposizione o di viaggio di Re Carlo III sarà lei a prendere il comando e lo scettro del regno, sarà lei a prendere il comando e non è una cosa da poco”.

ROBERTO ALESSI: “QUANDO INCORONARONO LA REGINA…”

Roberto Alessi ha poi sottolineato i festeggiamenti più light dell’incoronazione del Re Carlo III rispetto a quelli della regina Elisabetta: “Quando vi fu l’incoronamento della regina Elisabetta – ha aggiunto Alessi – vi erano 8mila invitati ora per il taglio dei costi voluti da Carlo III gli invitati sono solo 2mila, per cui hanno dovuto depennare molte persone che avrebbero voluto evitare fra cui Emanuele Filiberto con cui sono in ottimi rapporti ma non è un parente”.

“Ci saranno solo tre italiani, ci sarà Bocelli che canterà alla festa, Sergio Mattarella il nostro presidente e anche Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi che è un italiano che ha sposato Beatrice di York, la figlia di Sara Ferguson e di Andrea, e che sarà presente alla cerimonia”. Eleonora Daniele ha poi scherzato con Mario Acampa, inviato del programma da Londra: “Sono sommerso sui social di partecipare ai kilt se tu Eleonora che sei la nostra queen mi autorizzi io lo metto, sarà un’esclusiva Storie Italiane, il kilt me l’hanno cucito le sarta del re”.

