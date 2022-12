Dà droga a 15enne in cambio di se*so/ “Ero in astinenza, se ne approfittò”, arrestato

Un tunisino è stato arrestato per aver dato droga a una quindicenne in cambio di favori sessuali in provincia di Bologna. Il rapporto tra i due, in base a quanto riportato da Il Giornale, è andata avanti per quasi un anno con oltre 200 dosi di cocaina vendute, il tutto finché la minorenne non si è allontanata da casa per ventiquattro ore. I genitori si sono insospettiti e hanno denunciato. Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla scoperta dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 dicembre, i numeri vincenti

“Io ero in astinenza, e lui se ne è approfittato”, così la quindicenne, confidandosi in audizione protetta con i militari dopo essere stata convocata in caserma, ha puntato il dito contro il ventisettenne. In base ai suoi racconti, avrebbe acconsentito alle richieste di prestazioni sessuali dell’uomo soltanto in una occasione. Negli altri casi era riuscita a pagare in denaro, seppure a cifre più basse rispetto agli altri clienti. In totale avrebbe sborsato circa 6 mila euro in dieci mesi per l’acquisto di cocaina. La minorenne, di fronte agli inquirenti, ha espresso la volontà di disintossicarsi.

Alice Neri, spunta quarto uomo/ È l'ex collega marocchino Mohamed: ci fu un incontro?

Dà droga a 15enne in cambio di se*so: le accuse al tunisine

Il tunisino che dava la droga alla quindicenne chiedendole in cambio dei favori sessuali è stato dunque arrestato dai Carabinieri di Bologna con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ad incastrarlo, oltre alla testimonianza della vittima, ci sono anche i messaggi che i due si sono scambiati su Whatsapp per la compravendita delle sostanze stupefacenti.

L’uomo adesso si trova in carcere, mentre la minorenne è stata affidata alle cure di professionisti del settore che la aiuteranno a disintossicarsi dalla dipendenza di cocaina. Un percorso che include anche una costante assistenza psicologica, che la aiuterà nel trattare la fragilità emotiva di cui soffre.

Frodi assicurative: un algoritmo per combatterle/ "Basato su anomalie ricorrenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA