Da Fifa 23 a Hogwarts Legacy/ Tutti i videogiochi più attesi in uscita: le date

Con l’avvento del mese di settembre inizia un periodo davvero ricco per tutti gli amanti dei videogiochi, Da Fifa 23 a Hogwarts Legacy passando per i nuovi Pokemon, nelle prossime settimane usciranno tutta una serie di gioconi che i gamer attendono con ansia. Si comincia davvero presto visto che per questa settimana, precisamente il prossimo venerdì 9 settembre, è atteso Splatoon 3, terzo capitolo del fortunato quanto divertente sparatutto in terza persona esclusiva di Nintendo Switch. Il gioco è già pre-ordinabile su Amazon a questo link, di modo da poterlo ricevere appena uscito.

L’altro giorno da segnarsi in rosso sul calendario è il 30 settembre, quando farà la sua comparsa l’attesissimo Fifa 23, nuovo capitolo della serie videoludica calcistica più amata di tutti i tempi, che con quest’edizione metterà una parola fine, visto il mancato rinnovo dell’accordo con Fifa. Anche in questo caso il videogame si può già pre-ordinare in tutte le sue versioni, cliccando su Amazon a questo link.

DA FIFA 23 AD HOGWARTS LEGACY: OCCHIO AL NUOVO COD A NOVEMBRE

Ad ottobre (precisamente il 20), invece, il grande protagonista sarà Gollum, videogame in cui vestiremo i panni di uno dei personaggi più emblematici de Il Signore degli Anelli, già preordinabile qui, mentre il 4 novembre uscirà il re degli sparatutto, leggasi Call of Duty: Modern Warfare II, acquistabile fin da subito su Amazon. Una settimana dopo, l’11 novembre, sarà la volta di una delle esclusive PS5 più attese degli ultimi anni, leggasi God of War: Ragnarok, pre-ordinabile qui.

Il 22 novembre spazio invece ai due nuovi videogiochi dei Pokemon, leggasi Scarlatto e Violetto (li trovate a questo link), infine, bisognerà volare al prossimo 10 febbraio 2023 per poter mettere le mani su un altro videogame che i fan attendono con enfasi, ovvero, Hogwarts Legacy, videogame ambientato nel mondo di Harry Potter: qui il link per il pre-order. Fra tutti questi qual è il videogame che attendete maggiormente?

