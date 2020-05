Da Flo Marincea a Debora Volpe, le donne di Daniele Santoianni/ “Come mia sorella..”

Pubblicità

Bello e tenebroso, Daniele Santoianni è stato uno dei volti noti del Grande Fratello nella stessa edizione di Veronica Ciardi e Sarah Nile. Proprio contro di loro spesso si è lanciato salvo poi si parlasse addirittura di un suo avvicinamento amoroso con la bella morettina sempre smentito. L’unica cosa che sappiamo è che l’ex gieffino è sempre stato geloso della sua privacy e che la sua unica voglia era quella di sfondare nel mondo del cinema e della recitazione ma senza riuscirsi mai veramente, e la vita privata? Al suo fianco spesso hanno posato giovani ragazze molto belle ma solo dell’ex pupa Flo Marincea e della modella Debora Volpe possiamo dire che ci sia stata una liason che, anche in questo caso, non ha portato a niente di buono.

Pubblicità

DANIELE SANTOIANNI E’ FIDANZATO?

La sua donna ideale è la ragazza della porta accanto, proprio una ragazza che come sua sorella che dopo anni era ancora fedele e legata al suo fidanzato. Adesso che è finito nei guai in molti si stanno chiedendo se Daniele Santoianni era in coppia oppure no ma a riguardo sappiamo davvero poco. Qualche anno fa, in uscita del film Asfalto Rosso, lui stesso aveva alzato il velo sulla sua relazione con la modella Debora Volpe, storia finita poi da lì a qualche mese, mentre i giornali hanno rumoreggiato su una sua liason con l’ex pupa Flo Marincea. Fu il settimanale Oggi, qualche anno fa, a pubblicare le loto foto insieme proprio subito dopo che Flo era stata beccata al fianco di Stefano Ricucci. I due furono beccati insieme per le strade di Milano in occasione della settimana della moda, in via Montenapoleone tant’è che in molti pensavano si trattasse solo di un finto gossip. Da allora su di lui è calato il sipario, almeno fino ad oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA