Dà fuoco in casa e vaneggia di diavoli/ Salsomaggiore, carabinieri sventano incendio

Paura ieri in un appartamento di Salsomaggiore, in provincia di Parma, dove una giovane è stata fermata dai carabinieri mentre dava fuoco ad una serie di oggetti e suppellettili, rischiando di incendiare l’intera abitazione, mentre vaneggiava di diavoli. Come racconta Gazzetta di Parma, le fiamme si stavano intanto propagando sui mobili vicini e sulla tapparella ed il rischio era di raggiungere presto la caldaia e scatenare un possibile incendio dalla gravi conseguenze.

Manuel Bortuzzo, nuovo sconto di pena per chi gli sparò?/ Cassazione riapre il caso

I militari dopo aver compreso i seri rischi sono riusciti a portare fuori la donna e spegnere i fornelli, chiudendo prontamente il contatore del gas ed interrompendo la corrente elettrica. Dopo aver allertato i vigili del fuoco, in via precauzionale i carabinieri hanno anche provveduto ad evacuare i due anziani inquilini degli appartamenti vicini, affidandoli alle cure del personale del 118. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri dopo che una persona in stato di agitazione ha allertato prontamente la centrale operativa dei carabinieri, richiedendo un intervento immediato.

Inquinamento causa infertilità?/ Crollo nascite post-industrializzazione: lo studio

Dà fuoco in cucina: militari evitano incendio

Giunti sul posto indicato dalla persona in fase di segnalazione, i carabinieri hanno notato subito del fumo uscire dalle finestre di un appartamento al primo piano. Una volta entrati, i militari hanno trovato la giovane davanti alle fiamme. Immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco di Fidenza che hanno messo in sicurezza lo stabile spegnendo l’incendio che fortunatamente aveva riguardato la sola cucina grazie all’intervento dei militari.

I due anziani affidati alle cure del 118 sono stati trovati in buona salute e dopo una doverosa ispezione dello stabile sono stati invitati a tornare nelle rispettive abitazioni mentre la giovane non appariva affatto consapevole del suo gesto ed anzi proferiva parole sconnesse vaneggiando sulla presenza di diavoli in casa. La donna è stata successivamente trasportata all’Ospedale di Vaio per tutti gli accertamenti del caso.

"Origine variante Omicron nei topi? Possibile"/ Gallavotti: "Covid infetta il grasso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA