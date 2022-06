Da Gino Paoli a Lucio Ardenzi, ex di Ornella Vanoni/ “Sono sola da vent’anni”

Avere successo nel lavoro non garantisce la serenità nella vita privata. Molti di noi lo sanno bene, ma si tratta di una situazione che conoscono purtroppo anche diversi personaggi famosi, nonostante sia abbia la tendenza a pensare che la loro quotidianità sia quasi perfetta. Ne sa qualcosa anche Ornella Vanoni, una delle nostre artiste più amate che vanta una carriera lunghissima, ma che non ha alcun timore nel rivelare di non avere da tempo un compagno al suo fianco.

“Da artista sono felice della vita che ho avuto – ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ -. Ma dall’amore sono così delusa che sono sola da vent’anni. A 60 ho preso una di quelle tranvate. Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido e permaloso, io sono ironica, può immaginare il disastro”.

Ornella si è trovata in più occasioni a svolgere il ruolo di “amante“, come viene definita per convenzionalità, a causa di una relazione nata con persona già impegnate. E chi ha vissuto in prima persona questa esperienza sa bene come possa essere dolorosa proprio perché si finisce inevitabilmente per essere messi in secondo piano quando invece si vorrebbe trascorrere più tempo possibile con il proprio amore.

Giorgio Strehler e Gino Paoli hanno comunque un posto importante nel suo cuore: “Nessun uomo mi ha mai amato quanto Strehler – sono le sue parole riportate dall’Huffington Post -. Era sposato, ma non importava: sposarmi non è mai stata la mia ambizione. Frequentavo i corsi al Piccolo Teatro, l’insegnante era sua moglie, da cui era separato. Mi detestava: aveva capito al volo che sarei piaciuta al marito. Con lui finì perché non potevo seguirlo nella droga e negli altri suoi vizi. Di Gino Paoli ero gelosissima. Sposato, sempre in giro. Uscivamo di casa ognuno con una borsa di gettoni e stavamo ore al telefono. Io soffrivo da morire. Sposai Ardenzi, ma ero ancora innamorata di Gino”.

Lucio Ardenzi è stato proprio l’unico che lei ha voluto sposare. Le nozze sono state celebrate nel 1960 e coronate due anni dopo dalla nascita del loro unico figlio, Cristiano. Il loro rapporto si è però concluso dopo dodici anni. La cantante continua a essere però riconoscente a lui per avergli dato la possibilità di diventare mamma. Anzi, lei aveva deciso di esibirsi in suo onore poco dopo la sua morte: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio“ – aveva detto in una lettera.

