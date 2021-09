Da Grande, Alessandro Cattelan/ Diretta e ospiti: da Luca Argentero a Marco Mengoni

Da Grande: diretta e anticipazioni prima puntata 19 settembre

Il grande giorno del debutto di Alessandro Cattelan su Raiuno è arrivato. Oggi, domenica 19 settembre, in prima serata, Raiuno trasmette la prima delle due serate dello show “Da Grande”. Due serate evento in cui Alessandro Cattelan, affiancato dalla resident band live degli Street Clerks,da un corpo di ballo, da amici e colleghi del mondo della televisione, darà vita a due serate imperdibili in cui non mancherà il divertimento. Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti sono gli ingredienti fondamentali dello show che punta a conquistare il cuore dei telespettatori della rete ammiraglia della Rai.

Alessandro Cattelan non sarà solo il conduttore, ma uno dei tanti protagonisti dello show coinvolgendo gli ospiti in grandi numeri scenografici e improvvisazioni fuori copione. Non mancheranno le sorprese, le riflessioni su temi attuali senza perdere lo spirito allegro e frizzante che caratterizza la conduzione di Cattelan e i fuori programmi che vedranno gli ospiti affrontare sfide inedite.

Da Grande: tutti gli ospiti della prima puntata

Grandi ospiti per la prima puntata di Da Grande per Alessandro Cattelan che aprirà la puntata con Carlo Conti il quale, per la prima volta, si calerà nei panni di un attore. Con Luca Argentero, papà di Nina da poco più di un anno e marito di Cristina Marino da pochi mesi, il padrone di casa parlerà dei cambiamenti che subito la vita con il matrimonio e l’arrivo di un figlio. Spazio, poi, ad Antonella Clerici, vicina di studio di Cattelan e a Paolo Bonolis con cui si discuterà dell’età matura.

Non mancherà, poi, la musica. Elodie, dopo aver sfoggiato il suo talento sul palco del Festival di Sanremo, sarà la protagonista di un grande momento mentre Blanco metterà a soqquadro lo studio. Marco Mengoni, infine, diventerà a sua insaputa il concorrente di un game show. Da grande potrà essere seguito in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay.

