In attesa della nuova stagione di Mare fuori, arriva il film "Io sono Rosa Ricci" sulla storia della protagonista della serie tv.

In attesa della nuova stagione di Mare fuori, Maria Esposito torna ad indossare i panni di Rosa Ricci. Dal 30 ottobre 2025, al cinema, arriverà il film “Io sono Rosa Ricci” he racconterà chi era la protagonista di Mare fuori prima dell’inizio stesso della serie tv che ha appassionato il pubblico. Il film è stato girato a Napoli e in Sicilia, e la regia è affidata a Lyda Patitucci, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. Insieme a Maria Esposito, nel cast ci sono anche Andrea Arcangeli e Raiz.

Il film, dunque, racconterà il difficile percorso che ha fatto Rosa Ricci prima di approdare all’IPM. Con la pellicola, si prova svelare aspetti inediti della vita personale di Rosa Ricci, ma anche del suo carattere diventato crudo e forte.

Io sono Rosa Ricci: le prime anticipazioni sul film

Su You Tube, è stato pubblicato il primo trailer del film “Io sono Rosa Ricci” in cui vediamo Maria Esposito nei panni del personaggio che le ha regalato successo e popolarità. Insieme alle immagini, sono state pubblicate anche alcune anticipazioni su ciò che accadrà. Nella descrizione al video, infatti, si legge:

“Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota. Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

