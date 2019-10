Da Mimì – Street Food D’Autore, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ 70 anni d’amore

In vista della puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti andiamo a scoprire Da Mimì – Street Food D’Autore. Il locale concorrerà per il premio di cinquemila euro messo in pallio dalla trasmissione alla fine del confronto tra i quattro migliori locali di street food di Palermo. Giuseppe è il titolare di 39 anni, che fin da quando era bambino ha sempre dimostrato amore e devozione per la cucina. Basti pensare che nasce in una famiglia di ristoratori da diverse generazioni, la sua famiglia lavora in questo campo da 70 anni. Lui non ha voluto cambiare dunque quanto era stato costruito negli anni, seguendo quella che era una vera e propria vocazione genetica.

Da Mimì – Street Food D’Autore, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa si mangia Da Mimì – Street Food d’Autore protagonista della puntata di oggi, 22 ottobre 2019, di Alessandro Borghese 4 ristoranti. Questo locale che sorge nella zona popolare Malaspina è fortemente legato alla tradizione, lo dimostrano i principi che il suo proprietario, e chef, Giuseppe tiene a ribadire. Non vuole infatti distogliersi da quello che la sua famiglia ha fatto in 70 anni di ristorazione, ovviamente mettendoci il suo tocco. Nel menù troviamo alcuni dei piatti più tipici della tradizione palermitana dalle panelle al crocché passando per la caponata al caldume, le stigghiole e le rascature. Tutto molto veloce ma allo stesso tempo accogliente permette al commensale di immergersi proprio dentro alla cittadina siciliana.

