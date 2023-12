Da Natale a Santo Stefano/ Diretta 26 dicembre 2023. De Martino: “Ho avuto coraggio…”

Diretta Da Natale a Santo Stefano: commento live della serata di oggi 26 dicembre 2023

Sul palco di Da Natale a Santo Stefano arriva anche Enrico De Martino, papà del conduttore. Dopo la performance, Stefano continua il suo racconto: “Come sapete le orme di mio padre le ho seguite. Sono diventato ballerino ma anche calciatore. Come tutti i bambini di Torre Annunziata sognavo di fare il calciatore: era un sogno obbligato, dovevi sognarlo. Se non volevi fare il calciatore, c’era qualcosa che non andava. Così andai ad iscrivermi alla scuola calcio, si chiamava “Scuola calcio azzurri”. Io però a pallone non so giocare quindi scelsi il ruolo di terzino sinistro. Ogni volta che mi arrivava lo ripassavo dietro, ero terrorizzato. Da lì poi decisi di seguire la mia vera vocazione. La borsa era rosa e mi dicevano ‘ricezione’. Io ho avuto il coraggio di fare la mia scelta, che poi alla fine il coraggio cos’è? È una paura superata”.

Diretta Da Natale a Santo Stefano: “Facevo il fruttivendolo…”

Dopo il simpatico siparietto con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che portano in scena Giuseppe e Maria, prende di nuovo parola Stefano De Martino. “Di lavori ne ho fatti diversi. Io sono un ex ballerino ma anche un ex fruttivendolo, un ex rider, un ex cameriere. Mi ricordo quando mio padre mi disse ‘Ma tu nella vita, che vuoi’ fa?’. Ma era un’epoca diversa, adesso ti rispondono che hanno una startup, che investono in criptovalute. Mio padre faticava ma era anche un danzatore. E lui conoscendo gli stenti della vita d’artista mi dice che dovevo trovarmi un lavoro serio. E io cercando cercando cercando trovai un lavoro semplice: anche i più grandi hanno cominciato da lavori semplici, come Jeff Bezos e Steve Jobs. Io andai a lavorare al mercato della frutta a Torre Annunziata. Io andavo a fare la spesa con il mio datore di lavoro e da lì cominciava la giornata di lavoro”. (agg.)

Diretta Da Natale a Santo Stefano: comincia il programma!

Stefano De Martino esordisce nel suo programma del 26 dicembre su Rai 2. Si parte con un monologo: “Io sono sempre l’ex di qualcuno o qualcosa. Poi indagando ho scoperto che lo fanno per non ripetere il mio nome. Ma ex è una bella preposizione perché indica da dove vieni: i tuoi percorsi, i tuoi amori…”. Il direttore d’orchestra di Stefano De Martino: Da Natale a Santo Stefano è Pino Perris, con il quale il ballerino e conduttore ha una grande amicizia: dopo un siparietto tra i due, entrano in scena Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che esordiscono come zampognari per poi portare sul palco la riproduzione del… Presepe dell’anno zero! (agg.)

Da Natale a Santo Stefano, anticipazioni e ospiti dello show natalizio di Rai2

In occasione della serata del 26 dicembre 2023, quella di Santo Stefano, Rai 2 propone uno show che vede alla conduzione Stefano De Martino: Da Natale a Santo Stefano. Come riportano le anticipazioni diffuse dall’Ufficio Stampa Rai, si tratta di una serata speciale dedicata al periodo delle Feste, tra i colori del Natale e del varietà, tantissimi amici sulla scena, musica, risate, racconti e canzoni che allieteranno i telespettatori. Si tratta di un evento eccezionale, per la prima volta in onda sulla rete: una prima serata che il conduttore ha limato nei minimi dettagli e che vedrà tantissimi ospiti disposti a giocare con lui.

Si avvicenderanno volti noti dello spettacolo e non solo: da Carlo Conti al Maestro pasticcere Iginio Massari, ma anche Giulia Vecchio, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Non mancherà la grande musica, che in questo periodo delle feste natalizie sta allietando gli italiani: ci sarà infatti una big band d’altri tempi pronta ad accompagnare la voce di Nina Zilli e la tromba di Fabrizio Bosso.

Da Natale a Santo Stefano, anticipazioni: Stefano De Martino showman di serata

Da Natale a Santo Stefano è uno show immerso in un clima di grande gioia e festa, ideale per questo periodo segnato dalle celebrazioni natalizie. Stefano De Martino è pronto ad introdurre il pubblico di Rai2 in un contesto familiare, pronto a cantare, ballare, raccontarsi e dare vita, insieme agli amici e agli ospiti che lo affiancheranno, a momenti comici e ricordi. Si tratta di uno show natalizio che promette di essere attuale e d’altri tempo allo stesso tempo, ma anche sorprendente e accogliente, all’insegna della commedia e delle emozioni.

Il programma, prodotto da ITV Movie per la Direzione Intrattenimento Prime Time, è di Stefano De Martino e Riccardo Cassini, scritto con Stefano Andreoli, Giorgio Cappozzo e Francesco Velonà. La regia è di Sergio Colabona, la scenografia di Chiara Castelli, il light designer è Marco Lucarelli, mentre il direttore della fotografia è Fausto Carboni. Le coreografie sono di Andrea Larossa, mentre il direttore d’orchestra è Pino Perris, che cura anche le musiche e gli arrangiamenti. Il produttore esecutivo ITV Movie è Patrizia Sartori e il Capo Progetto Rai è Valeria Destefanis, a cura di Daniela Di Mario.

Da Natale a Santo Stefano: dove vederlo in tv e in streaming

Da Natale a Santo Stefano va in onda questa sera, martedì 26 dicembre 2023, in prima serata su Rai2 a partire dalle ore 21.00. Per chi desiderasse la visione in streaming, è disponibile la piattaforma di Raiplay.











