Da noi a ruota libera, a rischio puntata di oggi? Francesca Fialdini: “Forse ci vediamo dopo”/ Cos’è successo

Problema per Francesca Fialdini prima della diretta: “Da noi a ruota libera? Forse ci vediamo dopo”

Come ogni domenica anche oggi pomeriggio il pubblico di Rai1 sarà in compagnia di Mara Venier e Francesca Fialdini ma mentre la prima sta andando in onda con la sua Domenica In, la messa in onda di Da noi a ruota libera sembra non essere certa. La conduttrice Francesca Fialdini, infatti, con delle stories su Instagram ha allarmato i fan rivelando di essere nel bel mezzo di una brutta disavventura.

Bloccata nel traffico a causa del Giro d’Italia, Francesca Fialdini ha rivelato di non essere certa di riuscire ad arrivare negli studi Rai prima delle 17.15 circa, orario di messa in onda del suo programma nonostante finalmente sia riuscita a prendere un taxi pochi minuti fa: “Mi dice che ci vorranno almeno cinquanta minuti per arrivare alla Dear. Forse prenderò il raccordo forse la circonvallazione forse boh non si sa, so che alle 17.20 dovrei andare in onda. Forse ci vediamo dopo.”

Francesca Fialdini ha documentato sui social la sua brutta disavventura che sta mettendo a rischio la puntata di oggi di Da noi a ruota libera. Su Instagram nelle scorse ore la conduttrice ha raccontato: “L’andazzo di oggi. Scendo e scopro che mi hanno portato via la macchina perché oggi oltre l’evento del Papa coi bambini c’è anche il Giro. Decido di affittare un motorino (come faccio spesso) ma le strade che rimangono libere sono interdette al servizio.”

E subito dopo continua: “A Trastevere mollo il motorino e salgo e salgo su un taxi che sta scaricando turisti che avrebbero dovuto arrivare a Villa Borghese ma che appunto… Non ci arriveranno mai in taxi. Nel caso a piedi.” Fino a pochi minuti fa la conduttrice era bloccata a causa del Giro d’Italia, riuscirà ad arrivare in tempo per condurre la penultima puntata di Da noi a ruota libera di questa stagione? La puntata di oggi, 26 maggio 2024, del talk di Rai1 avrà tra gli ospiti Raf, Francesco Facchinetti e molti altri.











