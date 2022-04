Da noi a ruota libera anticipazioni 10 aprile/ Ospiti Orietta Berti e Samuele Bersani

Da noi a ruota libera, la nuova puntata del 10 aprile 2022

Una nuova puntata della trasmissione Da noi a ruota libera, andrà in onda nel pomeriggio di oggi di Rai1, subito dopo Domenica In. Alla conduzione del programma, in partenza dalle ore 17.210 circa, ritroveremo Francesca Fialdini, reduce in coppia con Francesco Gabbani dello show “green” Ci vuole un fiore, andato in onda nella prima serata dello scorso venerdì. Tanti come sempre gli ospiti della Fialdini che si racconteranno nel corso della nuova puntata e che racconteranno in che modo la ruota ha fatto il giro anche nella propria vita.

Tra i personaggi attesi questo pomeriggio nello studio di Da noi a ruota libera, ci sarà la cantante Orietta Berti, che proprio negli ultimi anni ha potuto assistere in prima persona a come la ruota sia girata inaspettatamente anche per lei, portandola nuovamente al successo. Una svolta resa in qualche modo possibile grazie alla sua stretta collaborazione con i giovani artisti del momento, da Fedez ad Achille Lauro, che l’hanno coinvolta nella hit di “Mille”.

Tutti gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini, padrona di casa di Da noi a ruota libera, accoglierà nel pomeriggio odierno anche altri artisti come ad esempio il cantautore Samuele Bersani, celebre per alcuni dei più successi musicali del panorama artistico nostrano. Il programma accoglierà anche alcuni attori rappresentanti della fiction italiana e nello specifico Livio Kone, conosciuto nel cast della fiction “Noi”, oggi giunta alla sua ultima puntata, e Miguel Gobbo Diaz, tra i protagonisti della serie tv “Nero a Metà”.

Da noi a ruota libera anche questa settimana prenderà come punto di riferimento un macro argomento che farà da filo conduttore all’intera puntata grazie alle storie dei suoi protagonisti. Al centro di tutto, la mitica “ruota”, vera protagonista delle vite di ciascuno di noi, la quale fornirà come sempre validi spunti di riflessione ed indizi con i quali gli ospiti si ritroveranno a confrontarsi. Il programma si pone come obiettivo quello di condividere emozioni, esperienze e storie, il tutto sempre con un sorriso ed un tono familiare.

