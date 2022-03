Da Noi a Ruota Libera anticipazioni 6 marzo/ Ospiti Maionchi, Guanciale, Gioli e…

“Da Noi a Ruota Libera”, trasmissione di Rai Uno condotta da Francesca Fialdini e in onda domenica 6 marzo 2022 a partire dalle 17.20, promette fuochi d’artificio. La presentatrice quest’oggi beneficerà di un parterre di ospiti davvero illustri e amati dagli italiani, che promette di regalare scintille e grandi emozioni, grazie anche ai possibili spoiler legati alle serie tv di successo prodotte dall’azienda di viale Mazzini.

Come dichiarato dall’ufficio stampa Rai, infatti, prenderanno parte al programma Mara Maionchi, Lino Guanciale e Aurora Ruffino, protagonisti della fiction Rai “Noi”, e l’attrice Matilde Gioli, nel cast delle serie “Doc – Nelle tue Mani”, quest’ultima avviata verso la conclusione della seconda stagione (mancano due serate per scoprire cosa accadrà al dottor Andrea Fanti e ai professionisti del suo reparto del “Policlinico Ambrosiano”, ndr). Com’è noto, “Da noi a ruota libera” racconta le storie di persone che hanno seguito fino in fondo la loro natura, e si arricchisce di nuovi stimoli, aprendosi all’attualità delle breaking news. Ogni puntata ha un filo conduttore, un macro argomento che viene approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci.

DA NOI A RUOTA LIBERA, ANTICIPAZIONI OGGI 6 MARZO 2022

Detto di Matilde Gioli, alias la dottoressa Giulia Giordano in “Doc”, sarà interessante ascoltare quello che avranno da dire Lino Guanciale e Aurora Ruffino, entrambi attori che hanno dato molto al pubblico del piccolo schermo. Il primo ha rivestito diversi ruoli di prim’ordine in “Non dirlo al mio capo”, “Che Dio ci Aiuti”, “La porta rossa” e tante altre produzioni di successo, mentre la seconda l’abbiamo vista recitare in “Braccialetti Rossi” e “Un passo dal cielo”, solo per citare alcune delle opere alle quali ha preso parte.

Infine, ci sarà Mara Maionchi, in questo 2022 tornata a Italia’s Got Talent. Inoltre, a marzo 2021 debutta alla co-conduzione di LOL – chi ride è fuori a fianco di Fedez su Amazon Prime, mentre alla fine di ottobre partecipa come capo-squadra in Game of Talents su TV8, assieme a Frank Matano e ad Alessandro Borghese.



