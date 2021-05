DA NOI A RUOTA LIBERA/ Diretta tragedia funivia Stresa Mottarone: “2 boati pazzeschi”

Stravolto radicalmente il palinsesto della puntata di oggi, domenica 23 maggio 2021, di “Da noi a ruota libera”, per fare spazio alla tragedia della funivia di Stresa Mottarone, in Piemonte. Com’è purtroppo tristemente noto, una cabina si è staccata attorno all’ora di pranzo, presumibilmente per la rottura di una fune, iniziando a retrocedere fino a un pilone, scarrellando, precipitando nel vuoto per almeno venti metri, rotolando su se stessa e fermandosi al limitare del bosco. Il bilancio aggiornato e definitivo (stando a quanto affermato dalla Protezione Civile) è di tredici morti e di due feriti gravi, entrambi bambini, elitrasportati in codice rosso all’ospedale “Regina Margherita” di Torino. Le vittime, invece, sono portate via pochi minuti fa dai mezzi della Protezione Civile.

La conduttrice, Francesca Fialdini, ha preso la parola per sottolineare come si sia trattato di un vero e proprio dramma, esternando poi tutta la propria vicinanza ai familiari delle persone decedute in questa tragica giornata. Una testimone, intervenuta in collegamento ai microfoni dell’inviato del Tg1, Giuseppe La Venia, ha parlato di “due boati pazzeschi, poi un rumore simile a una frusta”. Nel 2016 era stata effettuata una revisione straordinaria sull’impianto, inclusa una magnetoscopia sulle funi. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Da Noi a Ruota Libera, anticipazioni e ospiti 23 maggio

Ultima puntata per Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini? Gli ultimi rumors danno per certa la conclusione del suo programma domenicale visto che già il 30 maggio prossimo andrà in onda lo Zecchino d’Oro rimandato a causa delle restrizioni nei mesi scorsi. A svelare l’arcano potrebbe essere proprio la bella conduttrice che oggi pomeriggio tornerà a dividere il pomeriggio con Mara Venier a partire dalle 17.20 su Rai1 con tanto ospiti e una serie di temi da affrontare. In particolare, secondo quanto rivelano le anticipazioni ufficiali sembra proprio che la conduttrice questa settimana avrà ospite Christian De Sica per un ritratto a tutto tondo del grande artista tra ricordi e incontri speciali che sicuramente faranno felici i fan che da anni ormai lo seguono con affetto e, ancora prima, hanno fatto lo stesso con il padre.

Il ricordo di Gigi Proeitti con Flavio Insinna e le sue figlie

Dall’altra parte, nella nuova puntata di Noi a Ruota Libera, ci sarà anche un ritratto inedito di Gigi Proietti, ricordi e aneddoti che Carlotta e Susanna Proietti racconteranno in tv e che hanno raccolto nel libro postumo ‘Ndo Cojo Cojo’. Non mancheranno alcuni momenti di riflessione presenti nel libro e che prenderanno forma in studio oggi pomeriggio grazie alla presenza del conduttore Flavio Insinna pronto a lanciare il suo nuovo pomeriggio di Rai1. Infine, nel salotto di Francesca Fialdini, troveranno spazio i giornalisti Serena Bortone, Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni che insieme alla padrona di casa si occuperanno degli ultimi fatti d’attualità politica e sociale. Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.



