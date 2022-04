Da noi a ruota libera/ Anticipazioni e ospiti 24 aprile: Francesca Fagnani, Valeria Bruni Tedeschi

Come ogni domenica, anche questo pomeriggio andrà in onda Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda su Rai 1 a partire dalle 17:20. Come sempre, anche durante questa puntata ci saranno molti ospiti ad alternarsi per raccontare la propria vita all’interno del talk show.

Confermata la presenza dell’ attore Roberto Farnesi che interpreta il ruolo di Umberto Guarnieri all’interno della soap record di Rai 1 Il paradiso delle signore e durante la puntata di oggi di Da noi a ruota libera l’attore fornirà delle anticipazioni e degli spoiler su cosa succederà nelle puntate finali della sesta stagione.

Da noi a ruota libera, ospiti e anticipazioni domenica 24 aprile 2022

Non solo attori, da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ci sarà anche la giornalista Francesca Fagnani che quest’oggi si troverà nel ruolo di intervistata e non di intervistatrice come è solita fare all’interno del suo programma Belve, in onda di venerdì in seconda serata su Rai 2.

Spazio ancora al cinema con l’attrice Valeria Bruni Tedeschi che durante la sua intervista racconterà la sua vita privata e professionale e infine all’interno degli studi di Rai 1 ci sarà anche l’attore Phaim Bhuyan regista e protagonista delle serie Bangla che andrà in onda su Rai 3 a partire dal 27 aprile. Tutte le puntate di Da noi a ruota libera sono disponibili in diretta streaming e on demand sul sito di Raiplay.

