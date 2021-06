Da Noi a Ruota libera/ Anticipazioni e ultima puntata ospiti 6 giugno: Christian de Sica e Claudia Gerini

Da Noi a Ruota libera, anticipazioni e ultima puntata ospiti 6 giugno

Gran finale per Francesca Fialdini e saluti ai fan di Da noi a ruota libera. Oggi il programma del pomeriggio di Rai1 chiuderà dopo una stagione intensa e ricca di successi e non solo per la conduttrice ma anche per tutto il blocco che spesso è andato contro Domenica Live e l’armata trash di Barbara d’Urso. Come finirà quindi per la conduttrice e quali saranno gli ospiti di questa ultima puntata? Fino a qualche ora fa sembrava quasi impossibile mettere insieme la scaletta di oggi ma a quanto pare in studio ci sarà un grande dello spettacolo, della tv e del cinema italiano, Christian de Sica. L’attore e regista ospite di Da noi a ruota libera del 6 giugno per ripercorrere la sua carriera tra aneddoti e retroscena ma anche per parlare della sua famiglia. Subito dopo arriverà anche un altro volto della commedia (e non solo, visto che ultimamente i suoi ruoli sono un po’ cambiati) anche Claudia Gerini.

Christian de Sica e Claudia Gerini in studio (e non solo)

Anche lei rivelerà le rappe fondamentali della sua carriera ma anche quelle della sua vita al di fuori e lontano dal set. Non mancheranno sorprese e arrivi in studio perché sono molti gli amici vip pronti a festeggiare con Francesca Fialdini il finale di edizione di Da Noi a ruota libera. Chi segue il programma sa bene che nemmeno nel finale mancheranno storie cariche di emozioni e di lacrime ma, soprattutto, storie di gente comune, particolarità del talk della Fialdini. Ciliegina sulla torta sarà il finale perché molti sono pronti a scoprire cosa ne sarà di lei e del programma nel prossimo palinsesto Rai.

