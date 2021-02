Da noi a ruota libera/ Anticipazioni e ospiti 21 febbraio: Nek in studio, Lopez e…

E’ tutto pronto per una nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, il classico programma in diretta su Rai Uno che va in onda come ogni domenica attorno alle ore 17:20, subito dopo la diretta di Domenica In. Partiamo col dire che anche per oggi la padrona di casa Francesca Fialdini sarà costretta a condurre dalla sua abitazione, in collegamento, a causa dell’infezione di covid contratta una settimana fa. Nessun problema però perchè ad aiutarla ci sarà il cantautore Nek, che farà quindi il bis dopo il buon esordio di domenica scorsa.

Come al solito sarà una puntata ricca di ospiti, a cominciare da Massimo Lopez, storico attore comico ascolano, che ripercorrerà la sua lunghissima carriera, mettendosi tra l’altro in gioco “nell’arte dell’improvvisazione”, così come si legge nel comunicato ufficiale di casa Rai in merito alle anticipazioni sugli ospiti. A Da Noi a Ruota Libera anche Peppino Mazzotta, più conosciuto forse come il Fazio del Commissario Montalbano, quando ormai mancano pochi giorni a quello che sarà l’ultimo attesissimo episodio trasmesso su Rai Uno della nota fiction (appuntamento all’8 marzo). Sono ben ventidue anni che Mazzotta interpreta il ruolo di Fazio, e durante la chiacchierata con la Fialdini in cui ripercorrerà la sua carriera, riceverà anche “tre sorprese imperdibili”.

DA NOI A RUOTA LIBERA, ANTICIPAZIONI OSPITI 21 FEBBRAIO: L’ARTISTA EGIZIANO E LA CRONACA IN ROSA

Infine, per il momento “cronaca”, una storia con protagonista un giovane uomo originario dell’Egitto, una vicenda di riscatto e tenacia che ha permesso allo stesso di realizzare il suo sogno, diventare un artista di fama, nonostante i pochissimi mezzi di cui disponeva. Nel corso della puntata di questa sera di Da Noi a Ruota Libera ci sarà spazio come al solito anche per “il dialogo con ‘persone comuni’, personaggi e artisti del nostro tempo”, che hanno una storia da raccontare interessante e che desiderano realizzarla. Infine, focus sulle storie femminili, le “donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità”.



