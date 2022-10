Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 23 ottobre 2022/ Ospite Lina Sastri e…

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 23 ottobre 2022: ospiti Valeria Marini e…

Oggi ci sarà un nuovo appuntamento con il programma Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Francesca Fialdini racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Storie di persone famose e persone comuni, accomunate dall’amore e dalla positività. Tra gli ospiti della puntata di oggi ci sarà Lina Sastri attualmente impegnata nella serie Vincenzo Malinconico. Lina interpreta Assunta, la madre di Nives nonché suocera di Malinconico con la cui la donna ha un bellissimo rapporto.

Francesca Fialdini ospiterà poi Valeria Marini, concorrente di Tale e quale Show, Cesare Bocci, nel cast della serie tv “Imma Tataranni” e testimonial di Save the Children, e Giorgio Pasotti, protagonista nei nuovi episodi di “Mina Settembre 2” su Rai1. L’obiettivo di “Da noi a Ruota Libera” è quello di ricercare diversi linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata ci saranno spunti, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 23 ottobre 2022: Lina Sastri e la serie Vincenzo Malinconico

Nel programma Da noi a ruota libera ci sarà Lina Sastri. L’attrice ha esordito nella serie Vincenzo Malinconico e per lei si è trattato di un debutto nella commedia. Parlando del suo personaggio ai microfoni di SuperGuida TV, Lina Sastri ha raccontato: “Assunta non è mai stata una madre. E’ una donna burbera, indipendente, autonoma, intelligente e molto energica. Assunta ha un bel rapporto con Vincenzo che è un uomo mite. Lei parla molto mentre lui la ascolta. Per me è una prima volta nella commedia. Assunta è un personaggio che hai dei pensieri ma che ha anche delle leggerezze”. Lina Sastri ripercorrerà la sua carriera nel programma Da noi a ruota libera.

La Sastri ha anche da poco debuttato alla regia e ha spiegato il motivo di questa sua scelta: “Quando morì mia madre di Alzheimer avevo scritto un piccolo libro dedicato a lei. Da questo libro avevo tratto anni fa un monologo e poi cominciai a pensare di farne un film. Mai però avrei pensato di riuscirci. Ci ho impiegato anni per arrivare a produrlo e a sceneggiarlo. Faccio la regia perché parlo di cose che so e che ho vissuto”.













