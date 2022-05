“Da noi a ruota libera”, anticipazioni puntata 8 maggio/ Ospiti Lino Banfi e…

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 8 maggio: Ron, Lino Banfi e…

Andrà in onda oggi una nuova puntata di “Da noi a ruota a ruota libera”. Francesca Fialdini ospiterà un ricco parterre di ospiti. A prendere parte al talk ci saranno Lino Banfi assieme alla figlia Rosanna. L’attore e la figlia sono reduci dall’esperienza nello show di Milly Carlucci Il cantante mascherato, entrati in corsa sono arrivati in finale all’interno della maschera del Pulcino. I due concederanno una lunga intervista alla padrona di casa sbilanciandosi tra carriera e vita privata raccontando aneddoti e retroscena.

L’elenco degli ospiti prosegue con due grandi nomi della musica italiana. Il primo cantante è Ron. Ha debuttato a soli 15 anni sul palco dell’Ariston e da allora c’è salito ben otto volte, l’ultima nel 2018 e vincendo nel 1996 in coppia con Tosca con Vorrei incontrarti tra cent’anni e che adesso nel talk di Rai1 oltre a ripercorrere la sua carriera presenterà anche il suo nuovo singolo Più di quanto ti ho amato. Il secondo ospite musicale è invece Cristiano Malgioglio. Il cantante la prossima settimana insieme a Gabriele Corsi, anche lui presente nel talk, commenterà dagli studi Rai1 le semifinali e la finale dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà in Italia e che verrà condotta da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Lo scorso anno Cristiano Malgioglio aveva commentato in diretta la vittoria dei Maneskin.

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 8 maggio: Maria Di Biase e Corrado Nuzzo tra gli ospiti

Tra gli ospiti di Da noi a ruota libera ci sarà anche la coppia di attori comici nel lavoro e nella vita privata Nuzzo e Di Biase, Corrado e Maria. I due attori saranno artefici di una divertente intervista in cui non mancheranno risate e leggerezza. In ogni puntata un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci.

Ogni domenica una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire. La diretta darà ancora di più spazio all’attualità, con le “breaking news” che diventeranno materia di approfondimento, commento e informazione. Parallelamente, Francesca Fialdini andrà in alcuni casi in “esterna” a raccogliere testimonianze significative nell’ottica che è il fil rouge del programma di raccontare belle vicende umane di cambiamento.

