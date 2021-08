Da Noi A Ruota Libera, Il Meglio/ Anticipazioni e ospiti 15 agosto: Bruno Vespa e…

Anche nella domenica festiva, in occasione di Ferragosto 2021 torna l’appuntamento con la trasmissione “Da noi… a ruota libera”. Non sarà una puntata inedita, come quelle che nelle passate settimane siamo stati abituati a vedere ma anche questa settimane assisteremo alla versione estiva che andrà a riproporre i momenti più significativi con “il meglio di” della stagione che si è da poco conclusa.

L’appuntamento con la trasmissione condotta da Francesca Fialdini è fissato alle ore 14 sulla prima rete di casa Rai e ci terrà compagnia per due ore, ovvero fino alla nuova puntata di Techetechetè. Nel pomeriggio di oggi avremo modo di rivedere nuovamente una delle interviste più intense dell’intera stagione, quella che ha visto protagonista l’attore e conduttore Giorgio Panariello. Le vicende umane e professionali che lo riguardano hanno appassionato particolarmente il pubblico di Rai1: Panariello ha dimostrato anche in quella circostanza di essere un personaggio dotato di grande sensibilità oltre che di simpatia.

DA NOI A RUOTA LIBERA, IL “MEGLIO”: I MOMENTI SALIENTI E GLI OSPITI

Completano la nuova puntata in versione estiva di “Da noi… a ruota libera” anche le interviste ad altri personaggi amati dal pubblico Rai, come ad esempio la giovane e talentuosa Serena Rossi. La brava attrice aveva raccontato i mesi complicati della pandemia anche sul piano lavorativo, con tutte le difficoltà che ne erano conseguite ed aveva parlato anche del suo rapporto con la città di Napoli: “Mi era mancata tantissimo, non ricordavo che viverla fosse così naturale. Negli ultimi anni non ci avevo più vissuto, tornavo di tanto in tanto per far visita ai genitori ma per lavoro sono sempre stata tanto tempo fuori”.

La puntata di oggi con “il meglio di” ci farà rivivere anche l’intervista a Paolo Conticini e ad un grande nome del giornalismo, Bruno Vespa. L’attore era tornato a parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle svelando un retroscena su Selvaggia Lucarelli: “Era la persona che più di tutti mi faceva paura. Invece quando mi ha dato il suo primo giudizio mi ha detto ‘tu non sei un falso positivo sei un vero figo’ lì sono rimasto un po’…dico cosa e poi in seguito c’è stata sintonia”.



