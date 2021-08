Da noi a ruota libera, Il Meglio/ Anticipazioni e ospiti 22 agosto: Lino Banfi e…

In questa domenica di controesodo che segna per molti italiani la fine dell’estate, la trasmissione Da noi… a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini, torna con un nuovo appuntamento su Rai1 a partire dalle ore 14.00. Come facilmente intuibile però, non si tratterà di una puntata inedita con intervista mai trasmesse bensì una sorta di “best of”, con il meglio della passata stagione caratterizzata da interviste ed incontri impedibili.

Chi non ha avuto la possibilità di vedere la trasmissione nelle passate settimane, potrà recuperare le migliore interviste nell’appuntamento odierno, durante il quale saranno trasmessi i momenti più significativi vissuti da Francesca Fialdini insieme ai suoi ospiti. Questa settimana, ad esempio, i telespettatori di Rai1 avranno modo di rivivere l’intervista a Lino Banfi dello scorso novembre. In quella occasione il celebre ed amatissimo attore pugliese ripercorse la sua gloriosa carriera parlando anche della fiction che lo ha incoronato il nonno d’Italia, ovvero Un medico in famiglia, passando per il ricordo dell’amicizia con Gigi Proietti.

DA NOI A RUOTA LIBERA, IL “MEGLIO”: I MOMENTI SALIENTI E GLI OSPITI

La puntata di Da noi… a ruota libera in onda questo pomeriggio su Rai1 andrà in onda fino alle 16.00, prima cioè di passare il testimone al nuovo appuntamento di Techetechetè. Tra le altre interviste che avremo modo di rivivere nel corso del nuovo appuntamento con il “meglio di”, anche quella alla straordinaria cantante Rita Pavone. Quest’ultima prese parte alla trasmissione poco prima di Sanremo 2021, commentando l’edizione del Festival in pieno clima pandemia: “Secondo me potrebbe essere una dimensione diversa che ci lascerà un segno”, aveva detto.

Francesco Paolantoni e la sua proverbiale comicità hanno caratterizzato una delle puntate della passata stagione di Da noi… a ruota libera e questo pomeriggio avremo modo di rivivere la sua intervista dello scorso ottobre, quando ebbe modo di scherzare sulla sua eliminazione a Tale e Quale Show: “Mi hanno cacciato malamente, è stata una cosa tristissima, orribile, mi hanno detto ‘Te ne devi andare'”. L’attore aveva poi confidato il motivo del suo allontanamento dalla tv: “Francamente negli ultimi anni non ho visto dei programmi a cui avrei partecipato volentieri, non vedevo dei varietà, è anche per questo che mi sono allontanato dalla televisione”. Infine rivedremo l’intervista realizzata ad Alberto Angela, grande nome della divulgazione scientifica e che dalla Fialdini aveva raccontato di quella volta in cui rischiò la vita: “Mi sono trovato in situazioni molto pericolose. Ero in barca in Mozambico, tornavamo al porto. Una tempesta ci ha travolto, addirittura c’era chi piangeva. Per darci forza cantavamo”.



