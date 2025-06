Una replica di Da noi a ruota libera scatena la polemica sui social: ecco cos'è successo

Gaffe a Da noi a ruota libera. Domenica 29 giugno, su Rai 1, è andata in onda la replica di una vecchia puntata del talk show condotto da Francesca Fialdini, attualmente in pausa estiva e in attesa, con ogni probabilità, del ritorno in autunno. Che si trattasse di una replica era evidente, ma un dettaglio ha comunque suscitato sorpresa (e qualche critica) tra i telespettatori. Durante la trasmissione, infatti, la conduttrice si è collegata con Ignazio Ingrao del Tg1 per aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

Peccato che la puntata in questione risalisse al 2 marzo 2025, quando il Pontefice si trovava ancora ricoverato al Policlinico Gemelli per problemi respiratori, ben prima della sua scomparsa, avvenuta il 21 aprile dello stesso anno. Ricordiamo che il Papa era stato ricoverato il 14 febbraio a causa di una bronchite evoluta in polmonite bilaterale, complicata da un’infezione polimicrobica. Dopodiché, era stato dimesso il 23 marzo e aveva fatto ritorno a Casa Santa Marta per la convalescenza. Il 21 aprile, il giorno dopo la sua ultima apparizione pubblica, Papa Francesco è stato colpito da un grave ictus ed è morto poco dopo.

Oggi "Da noi…a ruota libera" era talmente in replica (del 2 marzo 2025) che ha lasciato pure un collegamento con Ignazio Ingrao del Tg1 sulle condizioni di Papa Francesco.

Da noi a ruota libera in replica su Rai 1: la gaffe

La gaffe di Da noi a ruota libera non è passata inosservata, attirando l’attenzione del pubblico e rimbalzando rapidamente sui social. In molti hanno giudicato la scelta di mandare in onda quel segmento di cattivo gusto. Nonostante fosse una replica, secondo diversi utenti sarebbe stato più opportuno tagliare quella parte, vista la recente morte di Papa Francesco e il forte stacco temporale che risultava evidente agli occhi dei telespettatori. Va comunque ricordato che in sovrimpressione era chiaramente indicato “Replica del 2 marzo 2025”, dettaglio che alcuni hanno sottolineato per ridimensionare la polemica, ricordando che la natura non attuale della puntata era ben segnalata.

