Da noi a ruota libera oggi 30 maggio non va in onda/ Spazio allo Zecchino d’Oro

“Da noi a ruota libera” oggi, domenica 30 maggio 2021, non andrà in onda. L’appuntamento con il programma condotto da Francesca Fialdini questa volta salterà per una ragione decisamente molto più felice rispetto a quella della scorsa settimana (la tragedia della funivia Stresa-Mottarone, con la trasmissione interamente dedicata a tale accadimento); infatti, a partire dalle 17.20 circa andrà in onda su Rai Uno l’edizione numero 63 dello “Zecchino d’Oro”, presentato da Carlo Conti direttamente dall’Antoniano di Bologna e da Mara Venier, quest’ultima in collegamento da Roma, dato che sino a pochi minuti prima sarà regolarmente al timone di “Domenica In”.

La kermesse canora riservata ai più piccoli, dunque, rinvierà di una settimana l’ultima puntata di “Da noi a ruota libera”, che si concluderà regolarmente domenica 6 giugno, quando ci saranno i saluti finali da parte di Francesca Fialdini, la quale ringrazierà sicuramente non soltanto tutta la squadra di produzione e di regia che la sostiene settimanalmente ed è alla base del successo del format televisivo da lei condotto, ma anche al pubblico da casa, che non le ha mai fatto mancare il suo supporto, con dati d’ascolto decisamente lusinghieri.

“DA NOI A RUOTA LIBERA” NON VA IN ONDA: PUNTATA FINALE DOMENICA 6 GIUGNO CON SORPRESE

Ad annunciare ufficialmente che “Da noi a ruota libera” non andrà in onda quest’oggi, domenica 30 maggio 2021, per lasciare il posto allo Zecchino d’Oro è stata la stessa Fialdini, che, mediante una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha rivelato: “Ci sentiamo sabato su Radio2 e domenica prossima per un gran finale di stagione”. Lecito, pertanto, aspettarsi sorprese nella puntata conclusiva di questa stagione di “Da noi a ruota libera”, verosimilmente con grandi ospiti presenti in studio per festeggiare adeguatamente i risultati fatti registrare dal programma. Ad oggi non si conosce ancora quale sarà il destino di quest’ultima, ma visti i dati conseguiti nell’annata corrente è logico attendersi che venga confermata e riproposta per il terzo anno consecutivo. Il suo punto di forza risiede indubbiamente nella grande versatilità del suo format, capace di alternare ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo ad altri che appartengono all’universo politico o sportivo, con interviste accattivanti e mai eccessivamente lunghe.

