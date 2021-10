Da noi a ruota libera / Ospiti 24 ottobre: Francesco Montanari, Valeria Solarino e…

Questo pomeriggio a partire dalle 17:20 su Rai 1 andrà in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma una nuova puntata di Da noi… a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice avrà un parterre ricco di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, tra cui il cast di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore in cui saranno presenti Vanessa Scalera e Pietro Massimo Gallo che forniranno delle anticipazioni sulla serie televisiva che andrà in onda martedì 26 ottobre con la seconda stagione.

Durante il corso della puntata ci saranno anche Nina Soldano, Patrizio Rispo e Peppe Zarbo, protagonisti della soap opera Un posto al sole che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anno di attività. Gli attori per festeggiare le nozze d’argento della soap con il pubblico racconteranno alcuni aneddoti e sveleranno dei retroscena.

Da noi… a ruota libera anticipazioni 24 ottobre

Questo pomeriggio in Da noi…a ruota libera ci sarà anche il protagonista della fiction di Rai2 Francesco Montanari Il Cacciatore 3, la serie ispirata alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella membro del pool antimafia di Palermo dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio che narra le vicende di Saverio Barone che diventa il protagonista della caccia ai mafiosi.

Da Francesca Fialdini ci sarà anche Valeria Solarino per presentare al pubblico il suo nuovo spettacolo teatrale intitolato Gerico innocenza rosa e anche l’attivista LGBT Gianfranca Saracino.

