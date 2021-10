Da noi…a Ruota libera anticipazioni e ospiti 31 ottobre/ Da Castellitto alla Guber

Questo pomeriggio ospiti di Francesca Fialdini a “Da noi…a Ruota libera” su Rai 1 a partire dalle 17:20 ci saranno come ospiti Sergio Castellitto, Cesare Bocci, Lilli Gruber e Drusilla Foer. Tutti gli ospiti racconteranno le loro vite, le cadute, le risalite e tutti gli sforzi fatti per far andare la propria vita sempre nel migliore dei modi.

Tutti gli ospiti presenti in studio hanno qualcosa in comune: hanno vissuto la propria vita, proprio come recita il titolo del programma, a ruota libera, seguendo fino in fondo la loro natura. Lo show di Rai 1, giunto alla terza edizione si è arricchito nel corso degli anni anche di argomenti di attualità e breaking news.

Da noi… a Ruota libera le storie di coraggio degli ospiti

La protagonista della puntata di questo pomeriggio di “Da noi…a Ruota libera” è, come sempre, la ruota che sollecita anche domande diverse tra di loro fornendo spunti e indizi per la conduttrice dando ricordi e rivelazioni agli ospiti che sono chiamati a reagire.

Lo show è giunto alla sua settima puntata ed è condotto per il terzo anno consecutivo da Francesca Fialdini che poco prima dell’inizio della nuova stagione dello show ha ribadito di voler ascoltare l’opinione della gente cercando storie complesse e sempre positive di chi ha avuto il coraggio di lottare per fare in modo che queste testimonianze possano essere un esempio per tutti coloro che sono in difficoltà.

