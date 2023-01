DA PANZERI AD ANGEL/ Il patto tra Ppe e socialisti per sopravvivere al Qatargate

L’alleanza tra il Partito socialista ed il Partito popolare in Europa regge alla bufera Qatargate. Marc Angel, esponente socialista, è il nuovo vicepresidente del Parlamento europeo, eletto con i voti del Ppe. Nonostante le ammissioni di Panzeri, e la bufera che fischia da lontano, il Ppe ha sostenuto gli alleati mantenendo l’assetto dell’alleanza. La scelta non era scontata, secondo le logiche nostrane. L’inchiesta avrebbe di certo motivato da noi scelte diverse, aprendo ad una fase di diffidenza reciproca con annessa spirale di accuse reciproche e prevedibile crisi della maggioranza. Tutto ciò non è accaduto. Il perché è nella evidente necessità di evitare che si apra una falla enorme nel fronte anti-sovranista, legittimando la critica al “sistema Europa” nella sua interezza.

Ppe e Pse si propongono di portare avanti l’alleanza e dare alla pubblica opinione una risposta dalle istituzioni, evitando che le condotte di alcuni (che Panzeri definisce corrotti) sia causa della rottura dell’alleanza stessa per mera convenienza.

A nessuno può sfuggire che la fase politica dei prossimi mesi avrà un’incidenza sulle elezioni europee del 2024. In quella prospettiva le forze in campo saranno divise tra ambientalisti, sovranisti e forze popolari/progressiste. L’assetto europeo che ne uscirà dovrà gestire i rapporti con la Russia, gli esiti della crisi ucraina oltre che dare risposta alla crisi dei debiti sovrani. Tutto in coordinamento con gli alleati della Nato. In sostanza non si può rischiare che il percorso “atlantico” sia compromesso dalle condotte di pochi deputati infedeli, portando al governo della Ue chi vuole sembrare l’Unione.

Tutto ciò fa sì che il rapporto tra popolari e socialisti sia oggi più solido che ad avvio dell’alleanza. E che la competizione elettorale a venire li vedrà di fatto alleati, seppur divisi alle urne, per tutelare questo assetto.

A breve verranno fuori delle riforme importanti nei rapporti con lobbisti e Stati esteri e, con ogni probabilità, si arriverà a chiudere il Qatargate limitando l’infezione a chi è stato a più stretto contatto con la compagine di Panzeri stesso. Da lì in poi si apriranno le grandi questioni sul futuro dell’Unione che sia i socialisti che i popolari vedono nello stesso solco. La stessa linea che li porta a ribadire oggi l’alleanza nel voto per Angel.

